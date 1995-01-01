Неопреновый ремешок на запястье JJC ST-CP1 страхует камеру от падения, если вы случайно выпустите ее из руки. Мягкий неопрен комфортен даже ношения в течение всего дня. Ремень оснащен быстросъемным механизмом в виде пряжки «фастекс»: это позволяет вам быстро отстегнуть его, когда вы убираете камеру в сумку, ставите на штатив или стабилизатор. И также быстро пристегнуть обратно, когда вы возвращаетесь к съемке с рук. Клипса на ремне позволяет подтянуть его, если у вас тонкое запястье. Благодаря тонкому шнурку, данный ремень хорошо подходит для компактных камер с узкими проушинами. Для более тяжелых камер есть версия ST-1 с широкой стропой.

Охват руки в запястье: не более 22 см

Длина: приблизительно 25.5 см

Ширина: 2.3 см

Вес: 16 г

Материалы: неопрен, АБС пластик, полиэстер

Размеры упаковки: 345 х 90 х 11 мм

Вес с упаковкой: 23 г