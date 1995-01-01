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Ремень на запястье JJC ST-1M3, неопрен, черный

  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
  • ST-1M3, неопрен, черный
Код товара:УТ-00089405
Артикул:ST-1M3 BLACK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ремешок на запястье JJC ST-1M3 BLACK подходит для большинства компактных, беззеркальных и зеркальных фотокамер. Изготовленный из высококачественного неопрена, ремешок удобен, комфортен в ношении и помогает снизить усталость рук во время длительных съемок. Это также отличный способ страховки камеры от повреждений при ее случайном выскальзывании из рук. Ремешок оснащен подвижным силиконовым кольцом, позволяющим отрегулировать петлю под ваш размер запястья – для более плотной и надежной посадки. Ремешок подходит для запястий не более 24 см в обхвате.

Быстросъемная пряжка типа фастекс изготовлена ​​из высококачественного полиамида: чтобы отстегнуть ремешок, просто сдвиньте замок-фиксатор и нажмите на обе стороны пряжки – быстро и легко, не требуется снимать весь ремешок, когда вы, к примеру, хотите поставить камеру на штатив или электронный стабилизатор. Ремешок можно напрямую прикрепить к камерам с размерами проушины не менее 5 мм. Для камер с креплениями под кольца его можно адаптировать с помощью универсального кольца для ключей (не входит в комплект).

  • Материалы: неопрен
  • Длина: 28 см
  • Ширина: 3.5 см
  • Вес: 30 г