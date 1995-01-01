Ремень JJC ST-1 кистевой, неопреновый, черный
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Характеристики
Описание
Неопреновый ремешок на запястье JJC ST-1 страхует камеру от падения, если вы случайно выпустите ее из руки. Мягкий неопрен комфортен даже ношения в течение всего дня. Ремень оснащен быстросъемным механизмом в виде пряжки «фастекс»: это позволяет вам быстро отстегнуть его, когда вы убираете камеру в сумку, вешаете на пряжку (типа Peak Design Capture) или ставите на штатив или стабилизатор. И также быстро пристегнуть обратно, когда вы возвращаетесь к съемке с рук. Клипса на ремне позволяет подтянуть его, если у вас тонкое запястье. Подходит для камер любого типа с размерами проушины 7 х 3 мм и больше. Для камер с меньшим размером проушины есть версия ST-1MLBK с тонким шнурком.
В особенности рекомендуется для фотографов, которые любят делать быстрые кадры навскидку, держа камеру одной рукой, а также для репортажных или свадебных фотографов, часто работающих в стесненных условиях, в толпе людей.
- Охват руки в запястье: не более 22 см
- Длина: приблизительно 28.5 см
- Ширина: 3.3 см
- Вес: 26 г
- Материалы: неопрен, АБС пластик
- Размеры упаковки: 24 х 4.5 х 1.6 см
- Вес с упаковкой: 36 г