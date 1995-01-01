Неопреновый ремешок на запястье JJC ST-1 страхует камеру от падения, если вы случайно выпустите ее из руки. Мягкий неопрен комфортен даже ношения в течение всего дня. Ремень оснащен быстросъемным механизмом в виде пряжки «фастекс»: это позволяет вам быстро отстегнуть его, когда вы убираете камеру в сумку, вешаете на пряжку (типа Peak Design Capture) или ставите на штатив или стабилизатор. И также быстро пристегнуть обратно, когда вы возвращаетесь к съемке с рук. Клипса на ремне позволяет подтянуть его, если у вас тонкое запястье. Подходит для камер любого типа с размерами проушины 7 х 3 мм и больше. Для камер с меньшим размером проушины есть версия ST-1MLBK с тонким шнурком.

В особенности рекомендуется для фотографов, которые любят делать быстрые кадры навскидку, держа камеру одной рукой, а также для репортажных или свадебных фотографов, часто работающих в стесненных условиях, в толпе людей.