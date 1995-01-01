Кнопка мягкого спуска затвора эргономично увеличивает площадь нажатия, что облегчает слепое нажатие, когда вы смотрите в видоискатель или во время фокусировки на экране камеры. Кроме того, кнопка спуска является слегка вогнутой, благодаря чему, указательный палец не сможет соскользнуть с кнопки. Кроме того, кнопка мягкого спуска затвора создает стильный вид фотокамере.