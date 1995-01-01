Спусковая кнопка JJC SRB-C11R, мягкая, резьбовая, красная
Код товара:УТ-00085739
Артикул:SRB-C11R
Товар не найден
Описание
Кнопка мягкого спуска затвора эргономично увеличивает площадь нажатия, что облегчает слепое нажатие, когда вы смотрите в видоискатель или во время фокусировки на экране камеры. Кроме того, кнопка спуска является слегка вогнутой, благодаря чему, указательный палец не сможет соскользнуть с кнопки. Кроме того, кнопка мягкого спуска затвора создает стильный вид фотокамере.
Характеристики:
- материал: латунь
- цвет: красный
- диаметр: 11 мм
- длина резьбы: 2,5 мм
Совместимые фотокамеры:
- Fujifilm X100F, X100T, X100S, X100, X30, X20, X10, X-T20, X-T10, X-T3, X-T2, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X-Pro2, X-Pro1
- Leica M1, M2, M3, M6, M7, M8, M9, M-E, M-P, M9-P, M-A, M-Monochrom, Leica M (M Type 240)
- Sony DMC-RX1R II, DMC-RX1R, DMC-RX1 III, DMC-RX10 II, DMC-RX10
- Canon F-1, New F-1, AE-1 (FD mount)
- Nikon Df, M2, F3
- Другие камеры: Minolta XD7, Minolta SR-7, Rollei (LM mount), Olympus OM-1, Hasselblad 503CW
- а так же все другие фотокамеры, которые имеют резьбу для механического тросика в спусковой кнопке.
Кнопка JJC является аналогом кнопки Nikon AR-11