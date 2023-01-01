Описание

Широкий неопреновый плечевой ремень JJC NS-Q2 предназначен для использования со средними и тяжелыми камерами с проушинами под стропу. Благодаря большой ширине (5.7 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении. Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее или через плечо во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости. Максимальная нагрузка составляет 11 кг. 2 кармашка на молнии позволяют расположить под рукой важные аксессуары: например, запасной аккумулятор или карту памяти.

JJC NS-Q2 позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее. Прорезиненная подкладка предотвращает соскальзывание ремня с плеча.