Ремень JJC NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
Код товара:УТ-00067313
Артикул:NS-Q1
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Широкий неопреновый плечевой ремень. Универсальный: может использоваться как с креплениями под металлические кольца, так и с проушинами под стропу. Благодаря большой ширине (6 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, даже если вы используете тяжелые камеры с большими объективами (максимальная рекомендованная нагрузка: 8 кг). Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости.
JJC NS-Q1 позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.
- Длина: 134 см
- Ширина: 6 см
- Толщина 0.7 см
- Ширина стропы: 1 см
- Нагрузка: до 8 кг
- Вес: 88 г
- Размер упаковки: 28 х 6 х 3.5 см
- Вес брутто: 113 г