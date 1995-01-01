Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Ремень JJC NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный

  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
  • NS-Q1 нашейный, неопреновый, черный
Код товара:УТ-00067313
Артикул:NS-Q1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Широкий неопреновый плечевой ремень. Универсальный: может использоваться как с креплениями под металлические кольца, так и с проушинами под стропу. Благодаря большой ширине (6 см), а также мягкому и толстому слою неопрена, из которого целиком состоит центральная часть ремня, он не натирает кожу при длительном ношении, даже если вы используете тяжелые камеры с большими объективами (максимальная рекомендованная нагрузка: 8 кг). Неопрен также гасит колебания, рывки камеры при ношении на шее во время ходьбы. Пряжки типа «фастекс» позволяют быстро отсоединить ремень при необходимости.

JJC NS-Q1 позволяет носить камеру на плече, через плечо или на шее – как вам удобнее.

  • Длина: 134 см
  • Ширина: 6 см
  • Толщина 0.7 см
  • Ширина стропы: 1 см
  • Нагрузка: до 8 кг
  • Вес: 88 г
  • Размер упаковки: 28 х 6 х 3.5 см
  • Вес брутто: 113 г