Ремень JJC NS-N нашейный, неопреновый, черный

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Код товара: УТ-00067309 Артикул: NS-N Код товара: УТ-00067309 Артикул: NS-N Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Описание Недорогой классический плечевой ремень для камеры. Средняя часть выполнена из мягкого неопрена, комфортного для длительного ношения. Стропы из полиэстера, декоративная отделка из искусственной кожи. Подходит для всех камер со стандартными широкими проушинами под стропу. Видео Наш обзор

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