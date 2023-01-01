Ремень JJC NS-N нашейный, неопреновый, черный
Код товара : УТ-00067309
Артикул : NS-N
990 ₽
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Описание
Недорогой классический плечевой ремень для камеры. Средняя часть выполнена из мягкого неопрена, комфортного для длительного ношения. Стропы из полиэстера, декоративная отделка из искусственной кожи. Подходит для всех камер со стандартными широкими проушинами под стропу.