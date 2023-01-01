Недорогой классический плечевой ремень для камеры. Средняя часть выполнена из мягкого неопрена, комфортного для длительного ношения. Стропы из полиэстера, декоративная отделка из искусственной кожи. Подходит для всех камер со стандартными широкими проушинами под стропу.