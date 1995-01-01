Ремень JJC HS-PRO1P Red, кистевой, с U площадкой, красный
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Характеристики
Описание
Кистевой ремень обеспечивает удобство при долгой работе с камерой. Надежно фиксируя руку на камере, помогает делать более резкие снимки на длинных выдержках или в экстремальных условиях и обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы предотвратить случайное выскальзывание камеры из вашей руки. Ремешок регулируется для любого размера руки. Мягкая и прочная подушка из микрофибры под кисть руки обеспечивает удобство и поддержку во время использования, что позволяет эффективно снимать усталость рук, а стильная отделка в красный цвет подчеркнет индивидуальность вашей камеры.
Ремень JJC HS-PRO1P RED имеет плоскую U площадку площадку, в нижней части которой расположено стандартное гнездо 1/4 "-20 для удобного крепления к любому штативу. С помощью этого кистевого ремешка вы получите лучшую защиту для своего запястья и своей камеры. Просто наслаждайтесь съемкой.
Преимущества кистевого ремня JJC HS-PRO1M RED:
- Эргономичный дизайн и долговечные материалы из микроволокна для еще лучшего комфорта
- Повышает стабильность и точность при съемке
- Настраивается для любого размера руки
- Позволяет фотографу управлять камерой с комфортом и дольше не уставать
- Стильная отделка красного цвета подчеркнет индивидуальность вашей фотокамеры
- Отлично подходит для цифровой, пленочной и видео камеры
- Благодаря плоской U-площадки камера не увеличивается в размерах
- Может прикручиваться в резьбу для крепления в штатив или монопод (1/4")
- Позволяет использовать ваш штатив (треногу) без необходимости снятия кистевого ремня