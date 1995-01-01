Кистевой ремень обеспечивает удобство при долгой работе с камерой. Надежно фиксируя руку на камере, помогает делать более резкие снимки на длинных выдержках или в экстремальных условиях и обеспечивает дополнительную безопасность, чтобы предотвратить случайное выскальзывание камеры из вашей руки. Ремешок регулируется для любого размера руки. Мягкая и прочная подушка из микрофибры под кисть руки обеспечивает удобство и поддержку во время использования, что позволяет эффективно снимать усталость рук, а стильная отделка в красный цвет подчеркнет индивидуальность вашей камеры.

Ремень JJC HS-PRO1P RED имеет плоскую U площадку площадку, в нижней части которой расположено стандартное гнездо 1/4 "-20 для удобного крепления к любому штативу. С помощью этого кистевого ремешка вы получите лучшую защиту для своего запястья и своей камеры. Просто наслаждайтесь съемкой.

Преимущества кистевого ремня JJC HS-PRO1M RED: