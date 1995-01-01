Трехточечный кистевой ремень JJC HS-ML1M отличается дополнительной стропой, которая охватывает большой палец, что обеспечивает еще более надежный захват. Нижняя металлическая площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и иные держатели. Рядом с площадкой располагается кольцо для карабина плечевого ремня. Снизу на площадке продублировано штативное гнездо 1/4"-20 для прямой установки камеры с ремнем на штативы с другими стандартами съемной площадки.

Модель HS-ML1M отличается наличием адаптера, который позволяет закрепить ремень в проушину под металлические кольца (камеры Sony, Leica, Fujifilm и другие). Кистевой ремень позволяет удобно и безопасно держать камеру в одной руке, периодически расслабляя кисть, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан).