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Ремень JJC HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный

  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
  • HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
Код товара:УТ-00067296
Артикул:HS-ML1M Black

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Трехточечный кистевой ремень JJC HS-ML1M отличается дополнительной стропой, которая охватывает большой палец, что обеспечивает еще более надежный захват. Нижняя металлическая площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и иные держатели. Рядом с площадкой располагается кольцо для карабина плечевого ремня. Снизу на площадке продублировано штативное гнездо 1/4"-20 для прямой установки камеры с ремнем на штативы с другими стандартами съемной площадки.

Модель HS-ML1M отличается наличием адаптера, который позволяет закрепить ремень в проушину под металлические кольца (камеры Sony, Leica, Fujifilm и другие). Кистевой ремень позволяет удобно и безопасно держать камеру в одной руке, периодически расслабляя кисть, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан).

  • Вес: 93 г
  • Вес брутто: 138 г
  • Размер: 170 х 75 х 28 мм
  • Размер упаковки: 185 х 85 х 35 мм
  • Материалы: искусственная кожа (полиуретан), полиэстер, алюминиевый сплав