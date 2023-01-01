Ремень JJC HS-ML1M Black кистевой, с площадкой Arca-Swiss, черный
Код товара : УТ-00067296
Артикул : HS-ML1M Black
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Описание
Трехточечный кистевой ремень JJC HS-ML1M отличается дополнительной стропой, которая охватывает большой палец, что обеспечивает еще более надежный захват. Нижняя металлическая площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и иные держатели. Рядом с площадкой располагается кольцо для карабина плечевого ремня. Снизу на площадке продублировано штативное гнездо 1/4"-20 для прямой установки камеры с ремнем на штативы с другими стандартами съемной площадки.
Модель HS-ML1M отличается наличием адаптера, который позволяет закрепить ремень в проушину под металлические кольца (камеры Sony, Leica, Fujifilm и другие). Кистевой ремень позволяет удобно и безопасно держать камеру в одной руке, периодически расслабляя кисть, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан).
- Вес: 93 г
- Вес брутто: 138 г
- Размер: 170 х 75 х 28 мм
- Размер упаковки: 185 х 85 х 35 мм
- Материалы: искусственная кожа (полиуретан), полиэстер, алюминиевый сплав