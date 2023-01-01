Описание

Ремень JJC HS-M1 плотно прилегает к кисти, позволяя удобно и безопасно держать камеру в одной руке, в то время как другая рука остается свободной – например, для того, чтобы удерживать выносную вспышку. Ремень также позволяет периодически расслаблять захват, удерживая камеру на одной тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (полиуретан). Ремень позволяет устанавливать камеру на штативы или моноподы. Благодаря большой длине (38 см) ремень можно использовать вместе с батарейной ручкой. Один размер подходит для всех размеров рук.

Подходит для компактных, беззеркальных и зеркальных камер со стандартными прямоугольными проушинами для ремня.