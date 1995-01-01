Кистевой ремень JJC HS-A плотно прилегает к кисти, позволяя удобно и безопасно держать камеру в одной руке, в то время как другая рука остается свободной – например, для того, чтобы удерживать выносную вспышку. Ремень также позволяет периодически расслаблять захват, удерживая камеру на тыльной стороне ладони, что значительно снижает мышечную усталость во время продолжительной съемки. Широкая накладка выполнена из мягкой искусственной кожи (PU микрофибра). Ремень не мешает замене аккумулятора камеры, а также позволяет устанавливать ее на штативы или моноподы. Благодаря большой длине (35 см) ремень можно использовать вместе с батарейной ручкой. Один размер подходит для всех размеров рук.

Ремень JJC HS-A подходит для всех камер с широкими проушинами для ремня.