Ультратонкий UV-фильтр JJC F-LQ3 с многослойным покрытием специально разработан для камер Leica Q3 и Q3 43. Оправа фильтра изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, она прочная и долговечная. Толщина оправы фильтра составляет всего 3,7мм, она не вызывает виньетирования. Каждая сторона стекла имеет 19 слоев покрытия, которые эффективно уменьшают блики и отражения, делая изображение более четким.

Стекло изготовлено из сверхпрозрачного материала и покрыто антибликовым слоем AR, который пропускает волны в диапазоне 400–680 нм. Оно обеспечивает идеальное светопропускание с коэффициентом пропускания до 99,3 % и коэффициентом отражения не более 0,15%. Покрытие L39 эффективно блокирует ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 390 нм. Фильтр имеет ультратонкую встроенную конструкцию, которая не влияет на макросъёмку и не мешает использовать оригинальную крышку объектива или бленду. Он решает проблему, связанную с тем, что стандартные УФ-фильтры нельзя использовать для макросъёмки при установленной бленде.

Основные характеристики:

Специально разработан для камер Leica Q3 и Q3 43

Ультратонкая рамка 3,7мм, без виньетирования

Двустороннее 19-слойное покрытие уменьшает ореолы и отражения для получения более четких изображений

Рамка из высококачественного алюминиевого сплава, легкая и прочная

Блокирует УФ-излучение ниже 390 нм

AR-покрытие охватывает диапазон длин волн 400-680 нм с коэффициентом пропускания 99,3% и отражательной способностью 0,15%

Решает проблему, когда стандартные УФ-фильтры нельзя использовать для макросъемки, когда бленда прилагается

Не влияет на использование оригинальной крышки объектива и бленды для объектива

Включает влагонепроницаемый чехол для фильтра для удобства хранения и переноски

В комплект входит салфетка из микрофибры для легкой очистки

Пакет включает в себя: