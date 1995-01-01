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Светофильтр JJC F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43

  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
  • F-LQ3 L39 Ultra Slim Multi-Coated UV для Leica Q3 и Q3 43
Код товара:УТ-00085728
Артикул:F-LQ3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ультратонкий UV-фильтр JJC F-LQ3 с многослойным покрытием специально разработан для камер Leica Q3 и Q3 43. Оправа фильтра изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, она прочная и долговечная. Толщина оправы фильтра составляет всего 3,7мм, она не вызывает виньетирования. Каждая сторона стекла имеет 19 слоев покрытия, которые эффективно уменьшают блики и отражения, делая изображение более четким.

Стекло изготовлено из сверхпрозрачного материала и покрыто антибликовым слоем AR, который пропускает волны в диапазоне 400–680 нм. Оно обеспечивает идеальное светопропускание с коэффициентом пропускания до 99,3 % и коэффициентом отражения не более 0,15%. Покрытие L39 эффективно блокирует ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 390 нм. Фильтр имеет ультратонкую встроенную конструкцию, которая не влияет на макросъёмку и не мешает использовать оригинальную крышку объектива или бленду. Он решает проблему, связанную с тем, что стандартные УФ-фильтры нельзя использовать для макросъёмки при установленной бленде.

Основные характеристики:

  • Специально разработан для камер Leica Q3 и Q3 43
  • Ультратонкая рамка 3,7мм, без виньетирования
  • Двустороннее 19-слойное покрытие уменьшает ореолы и отражения для получения более четких изображений
  • Рамка из высококачественного алюминиевого сплава, легкая и прочная
  • Блокирует УФ-излучение ниже 390 нм
  • AR-покрытие охватывает диапазон длин волн 400-680 нм с коэффициентом пропускания 99,3% и отражательной способностью 0,15%
  • Решает проблему, когда стандартные УФ-фильтры нельзя использовать для макросъемки, когда бленда прилагается
  • Не влияет на использование оригинальной крышки объектива и бленды для объектива
  • Включает влагонепроницаемый чехол для фильтра для удобства хранения и переноски
  • В комплект входит салфетка из микрофибры для легкой очистки

Пакет включает в себя:

  • Ультратонкий UV-фильтр L39 с многослойным покрытием x1
  • Влагонепроницаемый чехол для фильтра x1
  • Инструмент для снятия фильтра x1
  • Салфетка из микрофибры ×1
  • Инструкция по эксплуатации x1