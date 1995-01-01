🎯 Назначение: Создан специально для компактных камер в ретро-стиле, включая модели брендов Leica и Fujifilm, оснащённые небольшими круглыми проушинами для крепления ремня.

✅ Ключевые преимущества:

• Изделие выполнено из плотно сплетённого шнура высокой плотности с 48-нитевой структурой, что обеспечивает исключительную прочность, устойчивость к износу и приятную мягкость при тактильном контакте.

• Наплечная накладка изготовлена из мягкой микрофибровой кожи, гарантирующей комфорт при ношении даже в течение продолжительного времени.

• Оба конца ремня обработаны силиконовым покрытием, которое эффективно предотвращает распускание и истирание волокон.

• Кожаные защитные вставки на концах ремня предохраняют корпус камеры от царапин, которые могут возникнуть при контакте с металлическими крепёжными кольцами.

• Конструкция с регулируемым узлом позволяет гибко изменять длину ремня, подстраивая его под разные типы телосложения и предпочтения в ношении.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Ключевые преимущества: разработан для ретро-камер Leica и Fujifilm; совместимость с круглыми выступающими проушинами; прочный и мягкий 48-нитевой плетёный шнур; комфортная накладка из микрофибровой кожи; силиконовые наконечники против распускания; кожаные протекторы для защиты корпуса; регулируемая длина с помощью узлового механизма.