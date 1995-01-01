Влажные салфетки JJC CL-W110 для оптики, 110 шт
Код товара : УТ-00073942
Артикул : CL-W110
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Описание
Набор влажных чистящих салфеток, каждая в индивидуальной упаковке. Салфетки предназначены для ухода за корпусом камеры, смартфона, планшета, электронных книг, очков, часов, ювелирных изделий и других чувствительных поверхностей. Салфетки эффективно удаляют пятна, отпечатки пальцев и другие различные загрязнения без остатков не оставляя разводов. Каждая влажная салфетка индивидуально упакована, что бы надолго сохранять свежую пропитку, а компактный дизайн упаковки подходит для удобного ношения и хранения.
Преимущества влажных чистящих салфеток JJC CL-W110:
- Эффективно удаляют пятна, пыль, масляные следы, отпечатки пальцев и другие загрязнения, не оставляя остатков и разводов
- Каждая салфетка в индивидуальной упаковке для сохранения свежести и пропитки
- Компактный дизайн для удобной переноски и хранения салфеток
- Упаковка содержит 110 салфеток размером 153 x 120 мм