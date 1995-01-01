Набор влажных чистящих салфеток, каждая в индивидуальной упаковке. Салфетки предназначены для ухода за корпусом камеры, смартфона, планшета, электронных книг, очков, часов, ювелирных изделий и других чувствительных поверхностей. Салфетки эффективно удаляют пятна, отпечатки пальцев и другие различные загрязнения без остатков не оставляя разводов. Каждая влажная салфетка индивидуально упакована, что бы надолго сохранять свежую пропитку, а компактный дизайн упаковки подходит для удобного ношения и хранения.