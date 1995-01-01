Салфетки JJC CL-T2 для оптики, 50 шт

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073941 Артикул : CL-T2

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JJC CL-T2 Чистящие салфетки для максимально бережного ухода за оптическими поверхностями. Ультрамягкие чистящие салфетки JJC CL-T2 предназначены для бережной чистки всех видов стекла и оптики. Эти салфетки для оптики помогут очистить вашу дорогую оптику, стекло сканера, CD/DVD диски и зеркала от пятен отпечатков пальцев, которые могут воспрепятствовать качественному отображению изображения. Упаковка содержит 50 салфеток размером 110х74 мм. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание JJC CL-T2 Чистящие салфетки для максимально бережного ухода за оптическими поверхностями. Ультрамягкие чистящие салфетки JJC CL-T2 предназначены для бережной чистки всех видов стекла и оптики. Эти салфетки для оптики помогут очистить вашу дорогую оптику, стекло сканера, CD/DVD диски и зеркала от пятен отпечатков пальцев, которые могут воспрепятствовать качественному отображению изображения. Упаковка содержит 50 салфеток размером 110х74 мм.

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