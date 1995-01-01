Набор ватных палочек JJC CL-SW24, для чистки электроники, 24 шт
Код товара : УТ-00073916
Артикул : CL-SW24
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Описание
Щеточки в вакуумной упаковке для удобной переноски и хранения. Упаковка содержит 24 безворсовые щеточки из очень плотного хлопка, которые можно использовать для очистки различной электроники, таких как фотокамеры, видеокамеры, объективы, смартфоны, планшеты, клавиатуры, часы и т.д. Конусообразные чистящие щеточки премиум качества позволяют эффективно удалять загрязнения без остатков. Дизайн щеточек с конусными наконечниками идеально подходит для точной очистки труднодоступных мест вашей электроники, а плотная хлопковая головка надежно закреплена.
Преимущества:
- Специально разработаны для эффективной очистки различной электроники
- Хлопок высокой плотности, стойкий к растворителям, эффективно удаляет загрязнения, не оставляя следов
- Конусообразные наконечники для очистки труднодоступных участков
- Вакуумная упаковка для надежного хранения
- Выполнены из экологически чистых материалов
- Количество: 24 штуки (12 вакуумных упаковок по 2 штуки)