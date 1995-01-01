Шваброчки для чистки матриц JJC CL-F24K2 для полнокадровых матриц, 12 шт
Код товара : УТ-00073981
Артикул : CL-F24K2
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Описание
Щеточки для матрицы специально разработаны для очистки сенсоров полного формата кадра APS, систем CCD и CMOS. Набор щеточек содержит 12 одноразовых шваброчек шириной матрицы APS.
Каждая щеточка в индивидуальной вакуумной упаковке. Чистящая поверхность имеет V-форму, для более эффективной очистки при минимальном контакте с матрицей. Наконечники щеточек изготовлены из высококачественной микрофибры, чистящий язычок обладает высокой пыле поглощающей силой. Чистящий язычок не только эффективно удаляет пыль и грязь, а также не оставляет ворсинок после уборки.
Кроме того, ширина чистящего наконечника 24 мм, что в точности соответствует ширине формата APS сенсора. Набор чистящих щеток для матрицы CL-F24K также подходит для очистки поверхностей других чувствительных устройств, включая смартфоны, клавиатуры, ЖК экраны и очки.
Преимущества:
- специально разработан для очистки матриц формата APS кадра CCD и CMOS
- набор включает в себя 12 щеточек с шириной чистящего наконечника 24 мм, для кроп матриц
- каждая щеточка в индивидуальной вакуумной упаковке
- микрофибра чистящего язычка обладает высокой пыле поглащающей силой
- V-форма эффективно снижает контакт с датчиком