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Воздушная груша JJC CL-B11 Blue, синяя

  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
  • CL-B11 Blue для удаления пыли, синяя
Код товара:УТ-00067417
Артикул:CL-B11 Blue

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Воздушная груша – простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух, а с другой стороны – пластиковый зауженный воздуховод с гладким носиком, который не царапает поверхность при случайном контакте. Груша выполнена из плотной резины. Волнистая форма поверхности обеспечивает более надежный захват в ладони.

Характеристики

  • Размеры: 53 х 120 мм
  • Вес: 42 г
  • Размеры упаковки: 55 х 55 х 160 мм
  • Вес брутто: 57 г
  • Материалы: ПВХ