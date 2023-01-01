Воздушная груша JJC CL-B11 Blue, синяя
Код товара : УТ-00067417
Артикул : CL-B11 Blue
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Воздушная груша – простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух, а с другой стороны – пластиковый зауженный воздуховод с гладким носиком, который не царапает поверхность при случайном контакте. Груша выполнена из плотной резины. Волнистая форма поверхности обеспечивает более надежный захват в ладони.
Характеристики
- Размеры: 53 х 120 мм
- Вес: 42 г
- Размеры упаковки: 55 х 55 х 160 мм
- Вес брутто: 57 г
- Материалы: ПВХ