Воздушная груша – простой и эффективный инструмент для бесконтактного удаления пыли с зеркала и поверхности матрицы, из внутренней части корпуса, с линз объектива. Так же полезна при работе с механизмами часов и в микроэлектронике (например, для продувки радиаторов систем охлаждения). С обратной стороны груши имеется воздушный клапан, который забирает чистый воздух, а с другой стороны – пластиковый зауженный воздуховод с гладким носиком, который не царапает поверхность при случайном контакте. Груша выполнена из плотной резины. Волнистая форма поверхности обеспечивает более надежный захват в ладони.

Характеристики