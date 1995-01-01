✅ Ключевые преимущества:

• Изготовлен из высококачественного поликарбоната, отличающегося повышенной прочностью и износостойкостью, что делает его идеальным решением для организованного хранения элементов питания.

• Изделие вмещает батарейки формата AAA в количестве 16 штук, позволяя удобно размещать запасные или многоразовые аккумуляторы.

• Конструкция кейса обеспечивает надёжную защиту от короткого замыкания, а также помогает поддерживать порядок и предотвращает потерю батареек.

• Дополнительно корпус предохраняет содержимое от воздействия пыли, влаги, ударных нагрузок и водяных брызг.

• Мягкий поролоновый наполнитель внутри эффективно амортизирует удары, минимизируя риск повреждения элементов питания.

• Надёжная эргономичная система фиксации с замком гарантирует удобное и быстрое открывание/закрывание.

📋 Ключевые преимущества: вместимость 16 батареек AAA; защита от короткого замыкания и потери; прочный корпус из качественного ПК-материала; амортизирующая внутренняя прокладка; комплексная защита от внешних факторов; удобная система запирания.