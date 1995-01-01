Наушники JBL Tune 720BT используют фирменный звуковой профиль JBL Pure Bass и поддерживают Bluetooth версии 5.3. Время автономной работы — до 76 часов непрерывного воспроизведения. Функция быстрой зарядки обеспечивает дополнительные 3 часа прослушивания после 5 минут подключения. Конструкция корпуса складная, что обеспечивает компактное размещение в рюкзаке.

Через приложение JBL Headphones доступна настройка эквалайзера и получение голосовых подсказок по функциям устройства. На чашках расположены интуитивные кнопки управления для приёма звонков, управления воспроизведением и регулировки громкости.

Реализовано автоматическое переключение на входящий звонок с мобильного телефона даже при воспроизведении видео на другом устройстве (не более 2 устройств могут быть подключены одновременно).

Комплектация:

Наушники

Кабель USB-C

Аудиокабель 3.5 мм

Документация

Характеристики