Беспроводные наушники JBL Tune 720BT, белые
Товар не найден
Характеристики
Описание
Наушники JBL Tune 720BT используют фирменный звуковой профиль JBL Pure Bass и поддерживают Bluetooth версии 5.3. Время автономной работы — до 76 часов непрерывного воспроизведения. Функция быстрой зарядки обеспечивает дополнительные 3 часа прослушивания после 5 минут подключения. Конструкция корпуса складная, что обеспечивает компактное размещение в рюкзаке.
Через приложение JBL Headphones доступна настройка эквалайзера и получение голосовых подсказок по функциям устройства. На чашках расположены интуитивные кнопки управления для приёма звонков, управления воспроизведением и регулировки громкости.
Реализовано автоматическое переключение на входящий звонок с мобильного телефона даже при воспроизведении видео на другом устройстве (не более 2 устройств могут быть подключены одновременно).
Комплектация:
- Наушники
- Кабель USB-C
- Аудиокабель 3.5 мм
- Документация
Характеристики
- Форм-фактор: накладные
- Беспроводное соединение: Bluetooth 5.3
- Поддерживаемые профили: A2DP (v1.3.2), AVRCP (v1.6.2), HFP (v1.7.2)
- Мощность передатчика Bluetooth: ≤ 10 дБ/мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
- Диаметр динамиков: 40 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность микрофона: -40 дБВ/Па при 1 кГц
- Тип аккумулятора: литий-ионный 500 мАч 3.7 В
- Время зарядки: 2 ч после полной разрядки
- Время воспроизведения музыки: до 76 ч
- Время разговора: до 45 ч
- Максимальная температура эксплуатации: 45 °C
- Подавление шума: нет
- Цвет: белый
- Страна производства: Китай