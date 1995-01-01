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Беспроводные наушники JBL Tune 720BT, белые

  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
  • Tune 720BT, белые
Код товара:УТ-00089156
Артикул:JBL-JBLT720BTWHT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Наушники JBL Tune 720BT используют фирменный звуковой профиль JBL Pure Bass и поддерживают Bluetooth версии 5.3. Время автономной работы — до 76 часов непрерывного воспроизведения. Функция быстрой зарядки обеспечивает дополнительные 3 часа прослушивания после 5 минут подключения. Конструкция корпуса складная, что обеспечивает компактное размещение в рюкзаке.

Через приложение JBL Headphones доступна настройка эквалайзера и получение голосовых подсказок по функциям устройства. На чашках расположены интуитивные кнопки управления для приёма звонков, управления воспроизведением и регулировки громкости.

Реализовано автоматическое переключение на входящий звонок с мобильного телефона даже при воспроизведении видео на другом устройстве (не более 2 устройств могут быть подключены одновременно).

Комплектация:

  • Наушники
  • Кабель USB-C
  • Аудиокабель 3.5 мм
  • Документация

Характеристики

  • Форм-фактор: накладные
  • Беспроводное соединение: Bluetooth 5.3
  • Поддерживаемые профили: A2DP (v1.3.2), AVRCP (v1.6.2), HFP (v1.7.2)
  • Мощность передатчика Bluetooth: ≤ 10 дБ/мВт
  • Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
  • Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
  • Диаметр динамиков: 40 мм
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Чувствительность микрофона: -40 дБВ/Па при 1 кГц
  • Тип аккумулятора: литий-ионный 500 мАч 3.7 В
  • Время зарядки: 2 ч после полной разрядки
  • Время воспроизведения музыки: до 76 ч
  • Время разговора: до 45 ч
  • Максимальная температура эксплуатации: 45 °C
  • Подавление шума: нет
  • Цвет: белый
  • Страна производства: Китай ​