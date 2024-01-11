Insta360 X5 обеспечивает лучшее качество изображения среди панорамных экшн-камер 2025 года. Размер матриц по сравнению с X4 был значительно увеличен: с 1/2" до 1/1.28", также были добавлены два дополнительных процессора Pro Imaging Chip, которые занимаются обработкой изображения. Максимальное разрешение, как и прежде, осталось на уровне 8К (при 30 кадрах в секунду). При этом изображение получается методом сверхдискретизации (оверсэмплинга) из формата 11К, что обеспечивает очень высокую резкость, детализацию изображения. В формате 5.7К доступно ускорение до 60 кадров в секунду, что позволяет замедлять ход времени при воспроизведении.

Добавленная процессорная мощность позволила реализовать ИИ обработку в режиме реального времени: в частности, AI PureVideo делает изображение светлее при съемке ночью и одновременно подавляет шум. Режим InstaFrame позволяет камере отслеживать вас (режим Selfie View) или сохранять фиксированные границы кадра (режим Fixed View). Ролики, снятые в этих режимах, сразу готовы к публикации в социальных сетях. При этом параллельно камера записывает 360° видео – в проприетарном формате INSV, который требует обработки через приложение. Зачем это нужно: к примеру, вы снимаете самого себя в стиле лайфстайл-блог – идете по улице, катаетесь на лыжах и так далее. Внезапно что-то интересное происходит за пределами кадра, вы не успеваете повернуть камеру. Это не проблема, вы просто находите этот фрагмент при редактировании видео и «поворачиваете» камеру уже виртуально. В этом и заключается магия 360° камер: вам не нужно переживать за то, как у вас настроен кадр – просто включаете запись и забываете о камере. А затем при необходимости поправляете кадр во время редактирования. Если вы не хотите тратить много время на обработку, интеллектуальные алгоритмы могут сделать это за вас.

Интересной особенностью стала возможность замены линз. Ранее можно было менять только «защитные линзы» (Lens Guards), которые достаточно сильно выступали за габариты корпуса. Теперь же вы можете не использовать их, просто самостоятельно заменить переднюю линзу объектива, если она поцарапается или разобьется. Для экстремальных ситуаций (когда камера может подвергнуться особо сильным ударам) вы по-прежнему можете приобрести и поставить защитные стекла, они выпускаются в 2 вариантах: из обычного или из закаленного стекла.

Камера теперь поддерживает быструю зарядку: при использовании зарядного устройства, поддерживающего протокол USB Power Delivery 9В 3А, зарядка до 80% занимает всего 20 минут, а до 100% – 35 минут. Режим Endurance позволяет значительно продлить время записи (за счет отключения большинства ИИ функций). Отдельно доступен аккумулятор повышенной емкости X5 Ultra Battery 2800 мАч, который будет особенно актуален при съемке в холодную погоду (работает даже при -20° С).

Усовершенствована ветрозащита переднего микрофона, который обычно сталкивается с самыми сильными потокам воздуха: теперь на тыльной стороне камере можно заметить решетку-«гриль», под которой находится многослойная защита Wind Guard. Всего у камеры 4 микрофона, подбор звука идет со всех направлений, что создает эффект полного погружения в атмосферу при просмотре. С помощью новых чипов ИИ усовершенствованы алгоритмы обработки звука, которые эффективно подавляют гул ветра и прочие посторонние шумы, а также усиливают передачу речи, делают ее более чистой и распознаваемой. Отдельно можно приобрести беспроводной петличный микрофон Insta360 Mic Air, который обеспечит вам звучание на профессиональном уровне. Insta360 X5 также совместима с Bluetooth гарнитурами для мотошлемов, наушниками Apple AirPods Pro 2, AirPods 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung: Galaxy Buds 2.

Магнитное крепление X5 Quick Release Mount (продается отдельно) позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на различные крепления, когда вы хотите сменить ракурс.

Приложение Insta360 App (iOS, Android) получило новые возможности по автоматическому кадрированию записи при обработке (AI Frame), автоматическому исправлению искажений геометрии (Dewarp), управление кадром свайпами во время просмотра видео. А отдельный раздел Shot Lab поможет наложить на ваши видеоролики самые разные нейросетевые спецэффекты, чтобы они выглядели по-настоящему эпично.

Многие важные особенности унаследованы от предыдущих моделей:

Монопод-невидимка. Получайте невероятные кадры и ракурсы как при съемке с дрона: м онопод автоматически удаляется с отснятого видео (продается отдельно, доступны модели разной длины).

онопод автоматически удаляется с отснятого видео (продается отдельно, доступны модели разной длины). Также автоматически удаляются боксы для дайвинга X5 Invisible Dive Case или X5 Invisible Dive Case Pro (продаются отдельно).

Активный HDR 360°. Позволяет сохранить детали в светлых и темных областях изображения, сохранив при этом превосходную стабилизацию изображения во время съемки активных видов спорта.

Панорамные фото 72 Мп на 360°: захватывающие панорамные фотографии с обзором на все 360°. Высокое разрешение (72 мегапикселя) позволит рассмотреть эти снимки в мельчайших деталях.

Съемка одним объективом. Бывает так, что съемка на 360° не нужна: например, если вы расположили камеру на груди, с обратной стороны будет видна только одежда. Включите съемку одним объективом в формате 4K со скоростью до 60 кадров/с. Хотите захватить в кадр больше? Используйте формат FreeFrame с углом обзора 160° (4K до 30 кадров/с). Эти видео сохраняются сразу в стандартном формате MP4, который не требует специальной конвертации в приложении – вы можете сразу же поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

Режим «Я». Хотите быть звездой в центре кадра? Эта функция автоматически определяет центрирует изображение на вас при съемке, куда бы ни смотрела при этом камера. Выберите формат 4K при скорости 30 кадров/с для максимальной детализации или 2.7K со скоростью 120 кадров/с для мощного слоу-мо эффекта. Рефрейминг здесь не понадобится.

Стабилизация Flowstate: никакой тряски. Благодаря превосходной стабилизации изображения X5 выдержит все — от каменистых дорог до бушующих волн. Стабилизация FlowState обеспечивает плавную и качественную съемку независимо от того, насколько ярким и динамичным будет ваше приключение. Автоматическое выравнивание по линии горизонта 360° Horizon Lock работает, даже когда вы делаете кувырок через голову или мертвую петлю на американских горках.

Водонепроницаемость до 15 м. Отдыхаете на пляже, занимаетесь каякингом или серфингом? Возьмите с собой X5, которая остается водонепроницаемой на глубине до 15 м без использования дополнительной защиты. А чтобы запечатлеть подводный мир с аквалангом, поместите X5 в «невидимый» бокс для дайвинга и снимайте на глубине до 60 м (X5 Invisible Dive Case). Более того, Insta360 разработала профессиональный бокс Invisible Dive Case Pro, который обеспечивает более высокую четкость и полное отсутствие артефактов склейки.

Добавление GPS данных. С помощью наручных пультов Insta360 GPS Preview Remote и GPS Preview Remote with Built-In Mic (с микрофоном) вы сможете наложить на видео множество данных: траекторию вашего маршрута, скорость, ускорение, высоту над уровнем моря, угол подъема / спуска. Пульты можно также использовать для просмотра изображения с камеры в реальном времени и дистанционного управления. А если у вас есть смарт-часы Apple Watch с watchOS 5.0 и выше, смарт-часы или велокомпьютеры Garmin* вы можете установить приложение Insta360 на них – отдельный пульт не понадобится.

* Ваше устройство должно поддерживать установку приложения Insta 360.

Обратите внимание: камера может перегреваться при съемке в 8К 30р в зависимости от окружающих условий (съемка в помещении без движения воздуха, нахождение камеры под прямым солнечным светом и так далее).