Клетка Insta360 X4 Utility Frame, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079604
Артикул:@ CINSBBML
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКлетка
Описание
Оригинальная металлическая клетка для камеры Insta360 X4. Обеспечивает дополнительную защиту для корпуса, а также предоставляет точки для крепления аксессуаров: по бокам располагается 2 холодных башмака и 2 резьбовых гнезда 1/4". В основании – стандартное комбинированное крепление: складные проушины типа GoPro и штативное гнездо 1/4". Камера фиксируется внутри клетки без каких-либо специальных инструментов.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 134.9 х 66.2 х 54.6 мм
- Вес: 80 г
- Комплектация: клетка, силиконовая крышка для объективов, инструкция
- Важно: клетка несовместима с ветрозащитой Insta360 X4 Mic Wind Muff