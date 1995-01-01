Клетка Insta360 X4 Utility Frame, для Insta360 X4

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Код товара: УТ-00079604 Артикул: @ CINSBBML Код товара: УТ-00079604 Артикул: @ CINSBBML Тип аксессуара Клетка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Клетка Описание Оригинальная металлическая клетка для камеры Insta360 X4. Обеспечивает дополнительную защиту для корпуса, а также предоставляет точки для крепления аксессуаров: по бокам располагается 2 холодных башмака и 2 резьбовых гнезда 1/4". В основании – стандартное комбинированное крепление: складные проушины типа GoPro и штативное гнездо 1/4". Камера фиксируется внутри клетки без каких-либо специальных инструментов. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 134.9 х 66.2 х 54.6 мм

Вес: 80 г

Комплектация: клетка, силиконовая крышка для объективов, инструкция

Важно: клетка несовместима с ветрозащитой Insta360 X4 Mic Wind Muff Видео Наш обзор

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