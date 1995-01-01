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Клетка Insta360 X4 Utility Frame, для Insta360 X4

  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
  • X4 Utility Frame, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079604
Артикул:@ CINSBBML

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Оригинальная металлическая клетка для камеры Insta360 X4. Обеспечивает дополнительную защиту для корпуса, а также предоставляет точки для крепления аксессуаров: по бокам располагается 2 холодных башмака и 2 резьбовых гнезда 1/4". В основании – стандартное комбинированное крепление: складные проушины типа GoPro и штативное гнездо 1/4". Камера фиксируется внутри клетки без каких-либо специальных инструментов.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 134.9 х 66.2 х 54.6 мм
  • Вес: 80 г
  • Комплектация: клетка, силиконовая крышка для объективов, инструкция
  • Важно: клетка несовместима с ветрозащитой Insta360 X4 Mic Wind Muff