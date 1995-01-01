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Защитное стекло Insta360 X4 Screen Protector, для Insta360 X4

  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
  • X4 Screen Protector, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079599
Артикул:@ CINSBBMD

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальное закаленное защитное стекло, выполненное точно под размер экрана Insta360 X4. Имеет немного изогнутую форму, что позволяет ему идеально прилегать к камере. Светопропускание более 90%: вы едва ли заметите, что оно стекло вообще установлено на камеру, изображение передается ярко и четко. В комплекте с защитным стеклом идут все необходимые аксессуары для его установки: никаких раздражающих пузырей или пылинок.

  • Материалы: закаленное стекло
  • Размеры: 39.4 х 61.2 х 0.9 мм
  • Вес: 2.9 г
  • Комплектация:
    • ​Защитное стекло
    • Выравнивающая рамка-шаблон
    • Скребок для удаления пузырей
    • Палочка для удаления защитного стекла
    • Влажная салфетка
    • Сухая тканевая салфетка
    • Стикер для удаления пыли

Установка:

  • Для установки выберите чистое помещение без сквозняков – это сбережет от попадания пыли.
  • Перед установкой положите камеру на ее чехол или какую-либо мягкую ткань, чтобы не повредить объективы.
  • Тщательно очистите экран камеры: сначала влажной, затем сухой салфеткой, затем клейким стикером, чтобы собрать мелкую пыль.
  • Положите на камеру выравнивающий шаблон.
  • Снимите со стекла защитную пленку и медленно опустите стекло в рамку шаблона.
  • Разгладьте воздушные пузыри скребком, при удалении пузырей двигайтесь от объектива к надписи Insta360, придерживая стекло по краям
  • Защитное стекло предназначено только для однократной установки, не снимайте его.
  • Если пузырьки образовались ближе к краю стекла, немного приподнимите этот край с помощью палочки, а затем разладьте скребком от центра в сторону отгиба. Не снимайте стекло полностью.