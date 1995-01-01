Оригинальное закаленное защитное стекло, выполненное точно под размер экрана Insta360 X4. Имеет немного изогнутую форму, что позволяет ему идеально прилегать к камере. Светопропускание более 90%: вы едва ли заметите, что оно стекло вообще установлено на камеру, изображение передается ярко и четко. В комплекте с защитным стеклом идут все необходимые аксессуары для его установки: никаких раздражающих пузырей или пылинок.

Материалы: закаленное стекло

Размеры: 39.4 х 61.2 х 0.9 мм

Вес: 2.9 г

Комплектация: ​Защитное стекло Выравнивающая рамка-шаблон Скребок для удаления пузырей Палочка для удаления защитного стекла Влажная салфетка Сухая тканевая салфетка Стикер для удаления пыли



Установка: