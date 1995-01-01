Защитное стекло Insta360 X4 Screen Protector, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079599
Артикул:@ CINSBBMD
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЗащитное стекло
Описание
Оригинальное закаленное защитное стекло, выполненное точно под размер экрана Insta360 X4. Имеет немного изогнутую форму, что позволяет ему идеально прилегать к камере. Светопропускание более 90%: вы едва ли заметите, что оно стекло вообще установлено на камеру, изображение передается ярко и четко. В комплекте с защитным стеклом идут все необходимые аксессуары для его установки: никаких раздражающих пузырей или пылинок.
- Материалы: закаленное стекло
- Размеры: 39.4 х 61.2 х 0.9 мм
- Вес: 2.9 г
- Комплектация:
- Защитное стекло
- Выравнивающая рамка-шаблон
- Скребок для удаления пузырей
- Палочка для удаления защитного стекла
- Влажная салфетка
- Сухая тканевая салфетка
- Стикер для удаления пыли
Установка:
- Для установки выберите чистое помещение без сквозняков – это сбережет от попадания пыли.
- Перед установкой положите камеру на ее чехол или какую-либо мягкую ткань, чтобы не повредить объективы.
- Тщательно очистите экран камеры: сначала влажной, затем сухой салфеткой, затем клейким стикером, чтобы собрать мелкую пыль.
- Положите на камеру выравнивающий шаблон.
- Снимите со стекла защитную пленку и медленно опустите стекло в рамку шаблона.
- Разгладьте воздушные пузыри скребком, при удалении пузырей двигайтесь от объектива к надписи Insta360, придерживая стекло по краям
- Защитное стекло предназначено только для однократной установки, не снимайте его.
- Если пузырьки образовались ближе к краю стекла, немного приподнимите этот край с помощью палочки, а затем разладьте скребком от центра в сторону отгиба. Не снимайте стекло полностью.