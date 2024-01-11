Лучшее качество изображения – представляем формат 8K! Погрузитесь в мир невероятной детализации и проживайте моменты вновь как в первый раз. Каждое действие и каждый цвет в беспрецедентных деталях. Это стало возможно благодаря новому мощному ИИ процессору, сделанному по 5-нанометровому техпроцессу. Если же вы хотите добавить вашим динамичным роликам эффект замедления времени, выберите рапид 5.7К при частоте 60 кадров/с или 4К при 100 кадрах/с.

Просто снимайте, а ракурс найдется потом

Магия съемки 360º заключается в выборе лучших ракурсов после записи. Вы снимаете что-то одно, а в это время что-то интересное происходит в другой стороне? Не проблема. Благодаря инструментам для рефрейминга на базе ИИ в приложении Insta360 идеальный кадр можно будет выбрать потом.

Невероятные виды от третьего лица

Монопод, на котором вы держите камеру, автоматически исчезает с отснятого видео. Получайте невероятные кадры от третьего лица и ракурсы как при съемке с дрона, которые невозможно снять при помощи других экшен-камер.

Активный HDR 360°: снимайте как видите

Режим видео «Активный HDR» позволяет сохранить детали в светлых и темных областях изображения, сохранив при этом превосходную стабилизацию изображения во время съемки активных видов спорта.

Панорамные фото 72 Мп на 360°: очень много пикселей

Снимайте захватывающие панорамные изображения с обзором на все 360°, от которых захватывает дух. Высокое разрешение 72 мегапикселя позволит рассмотреть эти снимки во всех мельчайших деталях.

Съемка одним объективом

Бывает так, что съемка на 360° не нужна: например, если вы расположили камеру на груди, с обратной стороны будет видна только одежда. Включите съемку одним объективом – теперь с удвоенной плавностью видео в формате 4K со скоростью 60 кадров/с. Хотите вывести съемку на новый, сверхширокоугольный уровень? Используйте MaxView с углом обзора 170° в обновленном формате 4K 30 кадров/с. Эти видео сохраняются сразу в стандартном формате MP4 и не требуют конвертации в приложении – вы можете сразу же поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

Режим «Я»

Хотите быть звездой в центре кадра? Эта функция автоматически определяет центрирует изображение на вас при съемке, куда бы ни смотрела при этом камера. При этом монопод автоматически удаляется из кадра. Выберите формат 4K при скорости 30 кадров/с для максимальной детализации или 2.7K со скоростью 120 кадров/с для мощного слоу-мо эффекта. Рефрейминг здесь не понадобится.

Стабилизация Flowstate: никакой тряски

Благодаря превосходной стабилизации изображения X4 выдержит все — от каменистых дорог до бушующих волн. Стабилизация FlowState обеспечивает плавную и качественную съемку независимо от того, насколько ярким и динамичным будет ваше приключение. Автоматическое выравнивание по линии горизонта 360° Horizon Lock работает, даже когда вы делаете кувырок через голову или мертвую петлю на американских горках.

Водонепроницаемость до 10 м

Отдыхаете на пляже, занимаетесь каякингом или серфингом? Возьмите с собой X4, которая остается водонепроницаемой на глубине до 10 м без использования дополнительной защиты. А чтобы запечатлеть подводный мир с потрясающей детализацией 360°, поместите X4 в «невидимый» водонепроницаемый бокс и снимайте на глубине до 50 м. «Невидимый» бокс получил свое название за то, что он остается полностью невидимым, как бы вы ни поворачивали ракурс, а его линзы обеспечивают идеальную склейку двух половинок изображения при съемке под водой.

Новый сенсорный экран: больше и лучше

Да, это сверхъяркий 2,5-дюймовый сенсорный экран с надежной защитой из стекла Corning® Gorilla®. Быстро реагирует на касания и жесты, что облегчает работу на ходу.

Улучшенное подавление шума ветра: вы услышите разницу!

Благодаря абсолютно новым алгоритмам шумоподавления X4 поможет вам запечатлеть любое динамичное действие без гула ветра. Для максимальной защиты используйте поролоновые ветровые экраны для микрофонов (продаются отдельно). Если вы любите кататься на мотоцикле, то хорошие новости: гарнитуру мотошлема можно подключить к камере через Bluetooth. Это также работает с такими наушниками как Apple AirPods (2 и 3 поколения), AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds 2.

Максимальная защита

Самой уязвимой часть 360° камер являются их выпуклые объективы, которые легко поцарапать. Поэтому инженеры Insta360 придумали съемные защитные линзы, которые можно легко заменить без обращения в сервисный центр. На выбор предлагается стандартная версия линз из оптического пластика и премиум версия из закаленного стекла. Оба варианта снабжены многослойным просветлением и обеспечивают превосходное качество изображения, но премиум версия может выдержать более сильные удары. Пара стандартных линз входит в базовую комплектацию камеры. Также отдельно можно приобрести металлическую клетку, которая защитит камеру от сильных физических воздействий и позволит закрепить дополнительные аксессуары (например, небольшую лампу подсветки).

Аккумулятор 2290 мАч: время работы на 67% дольше.

Емкость аккумулятора X4 увеличена до 2290 мАч. Благодаря ему вы сможете записывать видео в формате 5.7K со скоростью 30 кадров/с в течение 135 минут, что на 67% больше, чем предлагает X3. Аккумулятор съемный, поэтому вы можете взять с собой сразу несколько, чтобы не тратить время на перезарядку. Новый зарядный хаб (продается отдельно) позволяет зарядить 3 аккумулятора X4 менее чем за час.

Характеристики