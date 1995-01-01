Ветрозащита Insta360 X4 Mic Wind Muff создана специально для камеры Insta360 X4. Ее форма разработана таким образом, чтобы не попадать в объективы камер. Комплект состоит из 6 поролоновых ветровых экранов и 6 клейких площадок с «липучками»-велкро для их установки. Обратите внимание: ветрозащита несовместима с клеткой Insta360 X4 Utility Frame.

Для оптимального качества звука в ветреную погоду активируйте функцию Active Wind Reduction в меню камеры (иконка с микрофоном и ветром).

Характеристики