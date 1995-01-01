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Ветрозащита Insta360 X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4

  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
  • X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079598
Артикул:@ CINSBBMR

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ветрозащита Insta360 X4 Mic Wind Muff создана специально для камеры Insta360 X4. Ее форма разработана таким образом, чтобы не попадать в объективы камер. Комплект состоит из 6 поролоновых ветровых экранов и 6 клейких площадок с «липучками»-велкро для их установки. Обратите внимание: ветрозащита несовместима с клеткой Insta360 X4 Utility Frame.

Для оптимального качества звука в ветреную погоду активируйте функцию Active Wind Reduction в меню камеры (иконка с микрофоном и ветром).

Характеристики

  • Размеры: 20.3 х 13.5 х 10.3 мм
  • Вес: 0.16 г
  • Материалы: губка (поролон)
  • Комплектация: 6 ветровых экранов, 6 площадок для крепления, инструкция