Ветрозащита Insta360 X4 Mic Wind Muff, для Insta360 X4
Код товара:УТ-00079598
Артикул:@ CINSBBMR
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараВетрозащита
Описание
Ветрозащита Insta360 X4 Mic Wind Muff создана специально для камеры Insta360 X4. Ее форма разработана таким образом, чтобы не попадать в объективы камер. Комплект состоит из 6 поролоновых ветровых экранов и 6 клейких площадок с «липучками»-велкро для их установки. Обратите внимание: ветрозащита несовместима с клеткой Insta360 X4 Utility Frame.
Для оптимального качества звука в ветреную погоду активируйте функцию Active Wind Reduction в меню камеры (иконка с микрофоном и ветром).
Характеристики
- Размеры: 20.3 х 13.5 х 10.3 мм
- Вес: 0.16 г
- Материалы: губка (поролон)
- Комплектация: 6 ветровых экранов, 6 площадок для крепления, инструкция