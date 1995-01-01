Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
Код товара:УТ-00079603
Артикул:@ CINSBBMC
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараАдаптер
Описание
Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter позволяет подключить к камере Insta360 X4 внешние микрофоны с коннектором 3.5 мм TRS. Устанавливается в боковой USB-C порт, при этом камера автоматически распознает адаптер и вырезает его из панорамного изображения. Сквозное гнездо USB-C, расположенное в нижней части адаптера, позволяет параллельно заряжать камеру (передача данных по USB не поддерживается).
Внимание:
- при установке адаптера камера теряет герметичность корпуса, не используйте ее под дождем или в воде.
- для установки адаптера следует снять крышку USB отсека. Положите ее в безопасное место, чтобы не потерять.
- для установки приемников радиосистем используйте Cold Shoe Extension Bracket (продается отдельно)
Характеристики
- Размеры: 30.7 х 15.2 х 26.2 мм
- Вес: 6 г
- Материалы: пластик
- Комплектация: адаптер, инструкция