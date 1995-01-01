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Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter для внешнего микрофона

  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
  • X4 Mic Adapter для внешнего микрофона
Код товара:УТ-00079603
Артикул:@ CINSBBMC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter позволяет подключить к камере Insta360 X4 внешние микрофоны с коннектором 3.5 мм TRS. Устанавливается в боковой USB-C порт, при этом камера автоматически распознает адаптер и вырезает его из панорамного изображения. Сквозное гнездо USB-C, расположенное в нижней части адаптера, позволяет параллельно заряжать камеру (передача данных по USB не поддерживается).

Внимание:

  • при установке адаптера камера теряет герметичность корпуса, не используйте ее под дождем или в воде.
  • для установки адаптера следует снять крышку USB отсека. Положите ее в безопасное место, чтобы не потерять.
  • для установки приемников радиосистем используйте Cold Shoe Extension Bracket (продается отдельно)

Характеристики

  • Размеры: 30.7 х 15.2 х 26.2 мм
  • Вес: 6 г
  • Материалы: пластик
  • Комплектация: адаптер, инструкция