Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter для внешнего микрофона

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Код товара: УТ-00079603 Артикул: @ CINSBBMC Код товара: УТ-00079603 Артикул: @ CINSBBMC Тип аксессуара Адаптер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Адаптер Описание Адаптер Insta360 X4 Mic Adapter позволяет подключить к камере Insta360 X4 внешние микрофоны с коннектором 3.5 мм TRS. Устанавливается в боковой USB-C порт, при этом камера автоматически распознает адаптер и вырезает его из панорамного изображения. Сквозное гнездо USB-C, расположенное в нижней части адаптера, позволяет параллельно заряжать камеру (передача данных по USB не поддерживается). Внимание: при установке адаптера камера теряет герметичность корпуса, не используйте ее под дождем или в воде.

для установки адаптера следует снять крышку USB отсека. Положите ее в безопасное место, чтобы не потерять.

для установки приемников радиосистем используйте Cold Shoe Extension Bracket (продается отдельно) Характеристики Размеры: 30.7 х 15.2 х 26.2 мм

Вес: 6 г

Материалы: пластик

Комплектация: адаптер, инструкция Видео Наш обзор

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