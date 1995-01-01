Крышка для защиты линз Insta360 X4 Lens Cap

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Код товара: УТ-00079605 Артикул: @ CINSBBMK Код товара: УТ-00079605 Артикул: @ CINSBBMK Тип аксессуара Защитная крышка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Защитная крышка Описание Оригинальная крышка для объективов камеры Insta360 X4 выполнена из мягкого силикона, она надежно защищает линзы от грязи, царапин и других механических повреждений в периоды, когда камера не используется. Может устанавливаться поверх защитных линз Standard или Premium Lens Guard. Размеры: 56.5 х 53.3 х 49.5 мм

Вес: 28 г Видео Наш обзор

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