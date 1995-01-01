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Крышка для защиты линз Insta360 X4 Lens Cap

  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
  • X4 Lens Cap
Код товара:УТ-00079605
Артикул:@ CINSBBMK

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальная крышка для объективов камеры Insta360 X4 выполнена из мягкого силикона, она надежно защищает линзы от грязи, царапин и других механических повреждений в периоды, когда камера не используется. Может устанавливаться поверх защитных линз Standard или Premium Lens Guard.

  • Размеры: 56.5 х 53.3 х 49.5 мм
  • Вес: 28 г