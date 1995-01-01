Подводный бокс Invisible Dive Case для Insta360 X4 обладает усовершенствованным дизайном: теперь его полностью не видно на подводных снимках и в видеороликах. Добавьте невидимый монопод Invisible Selfie Stick для получения невероятных панорамных кадров от третьего лица. Кейс позволяет погружаться на глубину до 50 метров, а пара боковых кнопок дают возможность управлять базовыми функциями камеры под водой.

Важно:

Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки.

Перед установкой камеры в бокс активируйте на ней режим Dive Case Mode.

Перед установкой камеры в бокс снимите защитные линзы, если устанавливали их.

После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.

После погружения в соленую воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде как минимум на 10 минут, чтобы не образовывались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.

Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей

Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном

Для достижения невидимости бокс и монопод Invisible Selfie Stick должны быть выпрямлены в одну линию.

После того как вынете камеру из бокса, не забудьте выключить Dive Case Mode

Всегда используйте чехол, чтобы не поцарапать линзы бокса