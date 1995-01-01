Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Подводный бокс Insta360 X4 Invisible Dive Case

  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
  • X4 Invisible Dive Case
Код товара:УТ-00079597
Артикул:@ CINSBBMG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Подводный бокс Invisible Dive Case для Insta360 X4 обладает усовершенствованным дизайном: теперь его полностью не видно на подводных снимках и в видеороликах. Добавьте невидимый монопод Invisible Selfie Stick для получения невероятных панорамных кадров от третьего лица. Кейс позволяет погружаться на глубину до 50 метров, а пара боковых кнопок дают возможность управлять базовыми функциями камеры под водой.

Важно:

  • Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки.
  • Перед установкой камеры в бокс активируйте на ней режим Dive Case Mode.
  • Перед установкой камеры в бокс снимите защитные линзы, если устанавливали их.
  • После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.
  • После погружения в соленую воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде как минимум на 10 минут, чтобы не образовывались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.
  • Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей
  • Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном
  • Для достижения невидимости бокс и монопод Invisible Selfie Stick должны быть выпрямлены в одну линию.
  • После того как вынете камеру из бокса, не забудьте выключить Dive Case Mode
  • Всегда используйте чехол, чтобы не поцарапать линзы бокса

Характеристики

  • Размеры: 164.9 х 87.7 х 89.2 мм
  • Вес: 155 г
  • Максимальная глубина погружения: 50 м
  • Совместимость: только для Insta360 X4

Комплектация

  • Подводный бокс
  • 12 абсорбирующих влагу вкладышей
  • Адаптер с гребешкового крепления типа GoPro на гнездо 1/4"
  • Винт 1/4"
  • Винт для фиксации на моноподе
  • Чехол
  • Салфетка для линз