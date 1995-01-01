Подводный бокс Insta360 X4 Invisible Dive Case
Код товара:УТ-00079597
Артикул:@ CINSBBMG
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПодводный бокс
Описание
Подводный бокс Invisible Dive Case для Insta360 X4 обладает усовершенствованным дизайном: теперь его полностью не видно на подводных снимках и в видеороликах. Добавьте невидимый монопод Invisible Selfie Stick для получения невероятных панорамных кадров от третьего лица. Кейс позволяет погружаться на глубину до 50 метров, а пара боковых кнопок дают возможность управлять базовыми функциями камеры под водой.
Важно:
- Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки.
- Перед установкой камеры в бокс активируйте на ней режим Dive Case Mode.
- Перед установкой камеры в бокс снимите защитные линзы, если устанавливали их.
- После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.
- После погружения в соленую воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде как минимум на 10 минут, чтобы не образовывались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.
- Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей
- Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном
- Для достижения невидимости бокс и монопод Invisible Selfie Stick должны быть выпрямлены в одну линию.
- После того как вынете камеру из бокса, не забудьте выключить Dive Case Mode
- Всегда используйте чехол, чтобы не поцарапать линзы бокса
Характеристики
- Размеры: 164.9 х 87.7 х 89.2 мм
- Вес: 155 г
- Максимальная глубина погружения: 50 м
- Совместимость: только для Insta360 X4
Комплектация
- Подводный бокс
- 12 абсорбирующих влагу вкладышей
- Адаптер с гребешкового крепления типа GoPro на гнездо 1/4"
- Винт 1/4"
- Винт для фиксации на моноподе
- Чехол
- Салфетка для линз