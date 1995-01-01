Зарядное устройство Insta360 X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
Код товара:УТ-00079602
Артикул:@ CINSBBMJ
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство (хаб) Insta360 X4 Fast Charge Hub позволяет быстро перезарядить до 3 аккумуляторов Insta360 X4 одновременно. Индивидуальный контроль уровня заряда позволяет избежать избыточного заряда, который может повредить батареи. При подключении к USB Power Delivery совместимому зарядному устройству 12В 3А (36 Вт, не входит в комплект) зарядка до 80% занимает всего 26 минут, а полная зарядка до 100% – 43 минуты.
Благодаря зарядке по USB вы сможете использовать устройство где угодно: дома или в дороге.
Светодиодные индикаторы показывают состояние каждой из батарей:
- Мигает желтым – идет зарядка, уровень ниже 80%
- Мигает зеленым – идет зарядка, уровень выше 80%
- Горит зеленым – зарядка окончена
- Горит красным – неисправный аккумулятор
Характеристики
- Входной порт: USB Type C
- Время зарядки: 43 минуты (при подаче тока 12В 3А)
- Рабочая температура: 0~40° C (зарядка будет идти медленнее при температурах ниже 10° С)
- Размеры: 75 х 62 х 34 мм
- Вес: 109 г
- Совместимость: батареи 2290 мАч для Insta360 X4