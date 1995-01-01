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Зарядное устройство Insta360 X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4

  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
  • X4 Fast Charge Hub для 3 аккумуляторов Insta360 X4
Код товара:УТ-00079602
Артикул:@ CINSBBMJ

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство (хаб) Insta360 X4 Fast Charge Hub позволяет быстро перезарядить до 3 аккумуляторов Insta360 X4 одновременно. Индивидуальный контроль уровня заряда позволяет избежать избыточного заряда, который может повредить батареи. При подключении к USB Power Delivery совместимому зарядному устройству 12В 3А (36 Вт, не входит в комплект) зарядка до 80% занимает всего 26 минут, а полная зарядка до 100% – 43 минуты.

Благодаря зарядке по USB вы сможете использовать устройство где угодно: дома или в дороге.

Светодиодные индикаторы показывают состояние каждой из батарей:

  • Мигает желтым – идет зарядка, уровень ниже 80%
  • Мигает зеленым – идет зарядка, уровень выше 80%
  • Горит зеленым – зарядка окончена
  • Горит красным – неисправный аккумулятор

Характеристики

  • Входной порт: USB Type C
  • Время зарядки: 43 минуты (при подаче тока 12В 3А)
  • Рабочая температура: 0~40° C (зарядка будет идти медленнее при температурах ниже 10° С)
  • Размеры: 75 х 62 х 34 мм
  • Вес: 109 г
  • Совместимость: батареи 2290 мАч для Insta360 X4