Зарядное устройство (хаб) Insta360 X4 Fast Charge Hub позволяет быстро перезарядить до 3 аккумуляторов Insta360 X4 одновременно. Индивидуальный контроль уровня заряда позволяет избежать избыточного заряда, который может повредить батареи. При подключении к USB Power Delivery совместимому зарядному устройству 12В 3А (36 Вт, не входит в комплект) зарядка до 80% занимает всего 26 минут, а полная зарядка до 100% – 43 минуты.

Благодаря зарядке по USB вы сможете использовать устройство где угодно: дома или в дороге.

Светодиодные индикаторы показывают состояние каждой из батарей:

Мигает желтым – идет зарядка, уровень ниже 80%

Мигает зеленым – идет зарядка, уровень выше 80%

Горит зеленым – зарядка окончена

Горит красным – неисправный аккумулятор

Характеристики