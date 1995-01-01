Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камеры Insta360 X4. Напряжение 3.85 В, емкость 2290 мАч (8.82 Втч). Обеспечивает около 1 часа записи в 8К или 2 часов записи в 5.7K 30р (время варьируется в зависимости от включенных функций съемки и температуры). Сохраняет работоспособность при температурах до -20° С. Резиновый уплотнитель под верхней крышкой обеспечивает герметичность батарейного отсека при погружении камеры под воду. В комплекте идет пластиковый защитный кейс с отделением для карты памяти формата microSD.

Заряжать аккумулятор можно прямо в камере либо в специальном зарядном устройстве на 3 батареи Fast Charge Hub.