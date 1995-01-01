Insta360 Luna Ultra – камера с 3-осевым стабилизирующим подвесом. Это первая подобная камера, использующая сразу 2 объектива (DJI Osmo Pocket 4P был официально анонсирован на неделю позже) и первая подобная камера, поддерживающая разрешение 8К. Основной объектив (20mm* f/1.8) связан с Quad Bayer матрицей 1" 50 Мп., телеобъектив (60mm* f/2) связан с чуть меньшей матрицей 1/1.3" 20 Мп. Суммарно при съемке в горизонтальном формате 4К обеспечивается 6х зум без потерь качества или 12х зум (эквивалент 240 мм) с использованием ИИ (минимальное снижение качества). Для эффективной работы камера оснащена сразу 3 процессорами, главный из которых произведен Qualcomm на архитектуре 4 нм.

* фокусные расстояния в эквиваленте 35 мм

Ключевые особенности:

3-осевой подвес обеспечивает эффективную стабилизацию изображения и возможность автоматического слежения

Видео 8К 30р для максимальной детализации и свободной обрезки при редактировании

для максимальной детализации и свободной обрезки при редактировании 4К 60р для очень плавного изображения с поддержкой всех остальных функций (горизонтальный формат)

3К 60р видео при записи в вертикальном формате

Режим PureVideo для ночной съемки с низким уровнем цифрового шума (до 4К 60р)

Режим Slow Motion 4К 120р или Full HD 240p

Съемный пульт управления с сенсорным экраном 2" OLED и встроенным микрофоном (до 20 м)

Beauty фильтры: автоматические и с ручной настройкой

Фирменная цветопередача от Leica (множество профилей)

Съемка в логарифмическом формате I-Log 10 бит 4:2:0

Алгоритмы слежения Deep Track 5.0 (слежение с 12х зумом, отслеживание групп, слежение с соблюдением композиции)

Беспроводное подключение микрофонов Insta360, микрофоны других производителей – через USB-C

Дополнительные аксессуары (продаются отдельно): Набор ND фильтров для кинематографичного размытия движения при ярком свете Гарнитура POV Head Tracker: управляйте камерой простым поворотом головы Батарейная ручка: дополнительное время съемки без лишних сложностей Крепление на шею Лампа подсветки Mini Fill Light



3-осевой подвес

Компактные камеры с подвесом известны не первый год. Поначалу идея казалась странной: зачем покупать, если можно просто взять недорогой подвес-стабилизатор для телефона и снимать на него? Оказалось, что это удобно: во-первых, конструкция гораздо меньше и легче, вместо тяжелого телефона стабилизировать нужно только небольшой блок камеры. В итоге в выключенном виде устройство напоминает пенал и легко убирается в карман куртки или сумки, да и в толпе привлекает куда меньше внимания. Кроме того, телефон остается с вами для звонков, переписок и всего прочего. Если снимать от случая к случаю – стабилизатора для телефона может и хватить. Если снимаете постоянно – лучше камера с подвесом, как Luna Ultra. Помимо стабилизации изображения роботизированный подвес также может отслеживать объекты, поворачиваясь за ними вслед, а при желании вы можете вращать камеру самостоятельно, с помощью джойстика.

Видео 8К 30р

Впервые среди камер с подвесом. У ближайшего конкурента (DJI Osmo Pocket 4P) – только 4К разрешение. Высокое разрешение, в частности, дает широкий простор для последующей обработки на этапе монтажа: можно делать «наезд» камерой (как плавный, так и резкий), смещать кадр из стороны в сторону, переключаться между планами – общий / крупный. Ну и конечно, столь высокое разрешение передает мельчайшие детали. Есть несколько нюансов: во-первых, 8К работает только с основной (широкоугольной) камерой, только при 24 / 25 / 30 кадрах в секунду и только в горизонтальном формате. Подвес не умеет переворачивать камеру на 90° для съемки в портретной ориентации, вместо этого он включает электронное кадрирование до 3К, с соответствующим снижением угла обзора. Во-вторых, это самый энергозатратный режим, аккумулятора хватает меньше чем на час (обычно на 40-45 минут). Наконец, максимальный битрейт составляет всего 120 Мбит/с, то есть поток сжимается очень сильно (не так сильно, как на Youtube, но тем не менее).

Режим 4К 60р

Представляется наиболее универсальным вариантом. Все еще прекрасная детализация, плюс запись в 50 / 60 кадров/с, дающая возможность плавно замедлить изображение при обработке, плюс возможность пользоваться всем 12-кратным зумом. Про зум нужно оговориться: он не совсем бесшовный, где-то между 2.9х и 3х происходит небольшой скачок переключения между камерами (дальше все идет плавно). Режим PureVideo, работающий при 4К 60р, обеспечивает высокое качество изображения при недостаточном уровне освещения (вечером и ночью). Однако, опять же, 4К работает только горизонтально.

4К 120р и режим Slow Motion

Высокоскоростная запись («рапид») доступна в 2 вариантах: вы можете включить ее в стандартном видеорежиме или в выделенном режиме Slow Motion. Вся разница в том, что во втором случае видео сразу будет воспроизводиться замедленно (но без звука), а в первом вам нужно будет предварительно прогнать его через редактор. Впрочем, воспроизведение столь сильно замедленного звука можно использовать скорее в комических целях, во всех остальных его заменяют на фоновую музыку в любом случае. Примечательно, что автофокус и трекинг объектов продолжают работать при 4K 120p или Full HD 240p. Есть и ряд ограничений: не работают бьюти-фильтры, нет возможности записи в Log гамме, нет ночного режима.

Съемный пульт управления с сенсорным экраном

Вот это действительно замечательная фишка: стоит ли камера на штативе, снимает ли вас ассистент, вы всегда можете видеть кадр и себя в нем. На пульте располагаются практически все органы управления камерой, включая джойстик и сенсорное меню. Более того, в него встроен один из 4 микрофонов камеры, в который вы можете говорить, как это часто делают в роликах для соцсетей. Дальность действия заявлена в 20 метров, но думаем, что в городских условиях она будет существенно меньше, так как используется стандартный диапазон Wi-Fi 2.4 ГГц. Впрочем, должно хватить. У основного конкурента в лице DJI пульт с экраном входит только в расширенные комплектации или покупается отдельно.

Beauty фильтры

Камера может автоматически налагать украшающие фильтры, разглаживающие и осветляющие кожу лица. Степень эффекта можно настроить вручную, а можно и полностью отключить. В режиме Pro и при записи в 8К эти фильтры недоступны. Также нужно иметь в виду, что они работают только на лицо и шею, руки и другие части тела не затрагиваются.

Фирменная цветопередача Leica

В камере имеется 3 профиля изображения: Leica Natural (сдержанные цвета), Leica Vivid (насыщенные цвета), Leica Chrome (специфические оттенки, имитирующие позитивную фотопленку). Эти фильтры были разработаны непосредственно командой Leica и достаточно сильно меняют базовую цветопередачу камеры. Помимо этих 3, есть еще 6 фильтров от Insta360: Pos Film, Neg Film, CC Film, NC Film, Fresh и Cinematic. Они также призваны придать изображению «пленочный» вид, и их интенсивность можно менять (слабый / средний / сильный эффект). Фильтры Leica не модифицируются. Все это работает в 4К 60р и ниже.

Логарифмический формат I-Log 10 бит 4:2:0

Включается в режиме Pro и работает как в 4К, так и в 8К разрешении. I-Log обеспечивает хороший запас динамического диапазона (всего 14 ступеней по заявлению производителя) для последующей цветокоррекции, но требует обработки, сразу из камеры его показывать нельзя из-за специфики гаммы (прежде всего, очень плоский контраст). К сожалению, Luna Ultra не поддерживает импорт LUT-файлов, чтобы сразу видеть на экране нормальные цвета, процессора на это уже не хватает, но справедливости ради – этого нет и у конкурентов.

Алгоритмы слежения Deep Track 5.0

Слежение можно включить несколькими способами: нажав на джойстик, когда объект в кадре (автоматическое распознавание), двойным тапом по экрану или выделением объекта в прямоугольник – как вам удобнее. Камера поддерживает одновременное отслеживание нескольких объектов (группы до 8 человек), отслеживание во время зуммирования, слежение за животными и неодушевленными объектами. Интересная функция: сохранение композиции. Вы можете задать, где именно в кадре должен располагаться объект: прямо по центру или с краю, всего 9 точек (по правилу золотого сечения)

Беспроводное подключение микрофонов

Luna Ultra напрямую совместима с Insta360 Mic Air и Mic Pro, причем с последним поддерживается запись в 32-битном формате с плавающей точкой. Все бы хорошо, но в России они не очень распространены. Технически по Bluetooth можно подключить DJI Mic 2, Mic 3 или Mic Mini, но они будут работать в стиле hands-free гарнитуры, с соответствующим уровнем качества. К счастью, по USB-С можно подключить микрофоны любых производителей (включая DJI), без снижения качества звука.

Характеристики