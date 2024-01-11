Экшн-камера Insta360 Go 3S 128 Гб, белая
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Характеристики
Описание
Могучая малютка. Съемка высококачественных видео в формате 4K с помощью крошечной камеры дает огромный простор для творчества. Устанавливайте ее куда угодно и берите с собой везде. Да, это самая камера из видео с приключениями уличного кота: она настолько маленькая и легкая, что ее можно закрепить на специальный ошейник для вашего пушистого питомца (также имеется оригинальная шлейка для собак).
Поразительное качество
Благодаря усовершенствованному чипу с увеличенной на 50% вычислительной мощностью процессора и новому широкоугольному объективу GO 3S теперь снимает в потрясающем качестве 4K. Почти вдвое большее количество пикселей по сравнению с 2.7K, чтобы запечатлеть каждый момент жизни в четких и ясных деталях.
Поле обзора MegaView
Высокая детализация и естественные цвета от начала до конца. Меньше геометрических искажений, прямые и четкие края. Благодаря новому широкоугольному режиму MegaView изображения выглядят идеально — именно так, как вы их видите.
POV перспектива «без рук»
Снимайте видео без помощи рук и наслаждайтесь моментом! Установите камеру на магнитный медальон, повесьте на шею и не думайте о ней, пока снимаете широкоугольные POV без труда. Для большей незаметности медальон можно убрать под одежду – камера примагнитится к нему насквозь.
Простое переключение между вертикальной и горизонтальной съемкой
Просто покрутите GO 3S и вуаля! Переключиться с горизонтальной съемки на вертикальную невероятно легко.
*Соотношение сторон нельзя изменить во время записи.
Стабилизация Flowstate: cкажите тряске прощай
Наша фирменная стабилизация FlowState означает действительно плавные кадры. Никакой тряски или раскачки камеры, даже при активном движении! Эта камера идеальна для сложных условий и видеоблогов.
Крепите куда хотите: все ограничивается только вашим воображением
Благодаря магнитной конструкции и трем аксессуарам из комплекта вам открываются бесконечные возможности для творчества и ракурсы, с которыми не справится ни одна другая камера. Камера сама по себе магнитится к железным поверхностям, плюс в комплекте идет магнитный медальон, крепление-клипса (на козырек кепки и аналогичные предметы) и подставка с клейким основанием. Дополнительные крепления можно приобрести отдельно.
Интервальное видео: наслаждайтесь каждым мгновением, не отвлекаясь ни на что
Семейные путешествия, поездки на велосипеде, день из жизни питомца... Просто закрепите камеру и занимайтесь своей жизнью: делайте работу, занимайтесь спортом, отдыхайте с друзьями. Камера будет автоматически включаться через заданные интервалы, чтобы записать короткий ролик, а затем создаст из них эпичное видео в такт музыке в режиме авторедактирования, выбирая самые яркие моменты. В этом режиме вы также сможете включать камеру вручную – одним нажатием на кнопку.
Поддержка Apple Find My
Найдите свою камеру GO 3S с помощью сети Apple Find My, если вы случайно ее где-то забыли. Вы сможете вернуться за камерой сразу после того, как обнаружите пропажу.
* Необходимо установить последнюю версию iOS, iPadOS или macOS.
Полная трансформация с помощью Action Pod
- Объедините усилия GO 3S с Action Pod и снимайте в течение 140 минут (не более 38 минут при использовании камеры отдельно)
- Откидной сенсорный экран – для удобства съемки селфи
- Удаленное управление и дистанционный LiveView (просмотр изображения в реальном времени) – на расстоянии до 5 метров
- Камеру можно поставить на клейкую подставку как с Action Pod, так и отдельно от него
Защита от брызг IPX4 (Action Pod)
Облака выглядят сероватыми? Не бойтесь осадков. Action Pod имеет уровень водонепроницаемости IPX4 против дождя и брызг.
*Водонепроницаемость Action Pod составляет IPX4, только если в него установлена камера. Она защищена от дождя и снега, но её нельзя погружать в воду или использовать для таких действий на высокой скорости, как активные виды спорта в дождливую погоду, серфинг или катание на водных лыжах.
Водонепроницаемая камера (IPX8)
Вытащите камеру из Action Pod и опустите на глубину до 10 метров: ныряйте со скал, плавайте с трубкой, занимайтесь серфингом или каякингом – эта камера справится со всеми испытаниями.
Встроенная память 128 Гб
Внутри уже имеется память для многих часов в максимальном качестве. А быстро освободить ее можно с помощью GO 3S Quick Reader (продается отдельно) – быстро перекиньте объемные файлы по USB-C или сохраните на карту памяти MicroSD.
Обновленное аудио
Записывайте звук с помощью 2 встроенных микрофонов, которые обеспечивают высокое качество и полный эффект погружения.
Похвастайтесь своей статистикой тренировок
Благодаря интеграции с Garmin и Apple вы можете наложить на видео такие показатели как местоположение, маршрут, скорость движения, пульс, расход калорий и так далее.
Съемная защита передней линзы
Объектив защищен прозрачным светофильтром, который можно заменить самостоятельно, без посещения сервисных центров.
Важно: магнитный медальон не следует использовать людям с кардиостимуляторами.
Важно: модуль Action Pod является неотъемлемым элементом системы, без него невозможна зарядка самой камеры.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|16mm* f/2.8 (в 35-мм эквиваленте)
|Стабилизатор изображения:
|цифровая стабилизация Flowstate, 3 уровня
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Матрица
|Датчик изображения:
|нет данных
|Число эффективных пикселей:
|12 Мп.
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 3200
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|2х
|Формат файла:
|JPEG, DNG
|Баланс белого:
|авто, ручная настройка: 2000-10 000 K
|Серийная съемка:
|нет
|Автоспуск:
|управление жестами, голосовое управление, спуск с помощью Action Pod
|Размер фотоизображения:
|4000 х 3000 (4:3), 4000 х 2250 (16:9), 3968 х 1472 (2.7:1), 2880 х 2880 (1:1)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4K до 30 кадров/с, 2.7К до 100 кадров/с, Full HD до 200 кадров/с
|Разрешение видеозаписи:
|4000x3000 (только для тайм-лапс съемки), 3840x2160, 3840x2880, 2720x1536, 2752x1530, 2720x2040, 1920x1080, 1920x1440
|Формат видеозаписи:
|MP4
|Продолжительность видео:
|не ограничена программно, при съемке в 4К могут быть температурные ограничения (в особенности при съемке в помещениях со слабым движением воздуха)
|Формат записи звука:
|ААС, 48 кГц 24 бита
|Средний битрейт:
|120 Мбит/с
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|фото: 1/8000 - 120 с, видео: 1/8000 - 1/х, где х = количество кадров в секунду
|Замер экспозиции:
|авто
|Экспокоррекция:
|+/- 4 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гиперфокальная фокусировка, прибл. от 0.5 м до бесконечности
|Осветительные лампы
|Встроенная подсветка:
|нет
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|ЖК, 2.2", 640 х 320 точек, сенсорный
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|нет
|Связь с компьютером:
|USB 2.0 Type C
|Видео выход:
|нет
|Встроенная память:
|128 Гб
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi 5 ГГц 802.11a/n/ac, Bluetooth 5.0 LE
|Источники питания
|Питание:
|камера: встроенный аккумулятор 310 мАч (около 30 мин. записи), модуль Action Pod: встроенный, 1270 мАч (около 140 мин. - всего, вместе с камерой)
|Физические характеристики
|Вес:
|камера: 39.1 г, модуль Action Pod: 96.3 г
|Размеры:
|камера: 54.4 х 25.6 х 24.8 мм, модуль Action Pod: 63.5 х 47.6 х 29.5 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: -20° ~ 40℃, защита от пыли и влаги: IPX8, погружение до 10 метров
|Дата анонса:
|ноябрь 2024 г
|Комплектация:
|камера, модуль Action Pod (с откидным экраном), съемная защита объектива (установлена на камеру), магнитный медальон, клипса Easy Clip, клейкая наклонная подставка Pivot Stand, документация
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай