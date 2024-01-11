Могучая малютка. Съемка высококачественных видео в формате 4K с помощью крошечной камеры дает огромный простор для творчества. Устанавливайте ее куда угодно и берите с собой везде. Да, это самая камера из видео с приключениями уличного кота: она настолько маленькая и легкая, что ее можно закрепить на специальный ошейник для вашего пушистого питомца (также имеется оригинальная шлейка для собак).

Поразительное качество

Благодаря усовершенствованному чипу с увеличенной на 50% вычислительной мощностью процессора и новому широкоугольному объективу GO 3S теперь снимает в потрясающем качестве 4K. Почти вдвое большее количество пикселей по сравнению с 2.7K, чтобы запечатлеть каждый момент жизни в четких и ясных деталях.

Поле обзора MegaView

Высокая детализация и естественные цвета от начала до конца. Меньше геометрических искажений, прямые и четкие края. Благодаря новому широкоугольному режиму MegaView изображения выглядят идеально — именно так, как вы их видите.

POV перспектива «без рук»

Снимайте видео без помощи рук и наслаждайтесь моментом! Установите камеру на магнитный медальон, повесьте на шею и не думайте о ней, пока снимаете широкоугольные POV без труда. Для большей незаметности медальон можно убрать под одежду – камера примагнитится к нему насквозь.

Простое переключение между вертикальной и горизонтальной съемкой

Просто покрутите GO 3S и вуаля! Переключиться с горизонтальной съемки на вертикальную невероятно легко.

*Соотношение сторон нельзя изменить во время записи.

Стабилизация Flowstate: cкажите тряске прощай

Наша фирменная стабилизация FlowState означает действительно плавные кадры. Никакой тряски или раскачки камеры, даже при активном движении! Эта камера идеальна для сложных условий и видеоблогов.

Крепите куда хотите: все ограничивается только вашим воображением

Благодаря магнитной конструкции и трем аксессуарам из комплекта вам открываются бесконечные возможности для творчества и ракурсы, с которыми не справится ни одна другая камера. Камера сама по себе магнитится к железным поверхностям, плюс в комплекте идет магнитный медальон, крепление-клипса (на козырек кепки и аналогичные предметы) и подставка с клейким основанием. Дополнительные крепления можно приобрести отдельно.

Интервальное видео: наслаждайтесь каждым мгновением, не отвлекаясь ни на что

Семейные путешествия, поездки на велосипеде, день из жизни питомца... Просто закрепите камеру и занимайтесь своей жизнью: делайте работу, занимайтесь спортом, отдыхайте с друзьями. Камера будет автоматически включаться через заданные интервалы, чтобы записать короткий ролик, а затем создаст из них эпичное видео в такт музыке в режиме авторедактирования, выбирая самые яркие моменты. В этом режиме вы также сможете включать камеру вручную – одним нажатием на кнопку.

Поддержка Apple Find My

Найдите свою камеру GO 3S с помощью сети Apple Find My, если вы случайно ее где-то забыли. Вы сможете вернуться за камерой сразу после того, как обнаружите пропажу.

* Необходимо установить последнюю версию iOS, iPadOS или macOS.

Полная трансформация с помощью Action Pod

Объедините усилия GO 3S с Action Pod и снимайте в течение 140 минут (не более 38 минут при использовании камеры отдельно)

Откидной сенсорный экран – для удобства съемки селфи

Удаленное управление и дистанционный LiveView (просмотр изображения в реальном времени) – на расстоянии до 5 метров

Камеру можно поставить на клейкую подставку как с Action Pod, так и отдельно от него

Защита от брызг IPX4 (Action Pod)

Облака выглядят сероватыми? Не бойтесь осадков. Action Pod имеет уровень водонепроницаемости IPX4 против дождя и брызг.

*Водонепроницаемость Action Pod составляет IPX4, только если в него установлена камера. Она защищена от дождя и снега, но её нельзя погружать в воду или использовать для таких действий на высокой скорости, как активные виды спорта в дождливую погоду, серфинг или катание на водных лыжах.

Водонепроницаемая камера (IPX8)

Вытащите камеру из Action Pod и опустите на глубину до 10 метров: ныряйте со скал, плавайте с трубкой, занимайтесь серфингом или каякингом – эта камера справится со всеми испытаниями.

Встроенная память 128 Гб

Внутри уже имеется память для многих часов в максимальном качестве. А быстро освободить ее можно с помощью GO 3S Quick Reader (продается отдельно) – быстро перекиньте объемные файлы по USB-C или сохраните на карту памяти MicroSD.

Обновленное аудио

Записывайте звук с помощью 2 встроенных микрофонов, которые обеспечивают высокое качество и полный эффект погружения.

Похвастайтесь своей статистикой тренировок

Благодаря интеграции с Garmin и Apple вы можете наложить на видео такие показатели как местоположение, маршрут, скорость движения, пульс, расход калорий и так далее.

Съемная защита передней линзы

Объектив защищен прозрачным светофильтром, который можно заменить самостоятельно, без посещения сервисных центров.

Важно: магнитный медальон не следует использовать людям с кардиостимуляторами.

Важно: модуль Action Pod является неотъемлемым элементом системы, без него невозможна зарядка самой камеры.

Характеристики