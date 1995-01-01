Подводный бокс Insta360 GO 3 / GO 3S Dive Case
Код товара:УТ-00079596
Артикул:@ CINSBATQ
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПодводный бокс
Описание
Подводный бокс для камер Insta360 GO 3 и GO 3S со стеклянным передним портом, который обеспечивает четкое и резкое изображение с высоким уровнем детализации. Кейс позволяет погружаться с камерой на глубину до 60 метров, а несколько кнопок дают возможность управлять функциями камеры под водой.
Важно:
- Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки (2 шт.)
- Перед закрытием бокса убедитесь, что уплотнитель по всему периметру чист от песка и грязи
- Погружайтесь плавно, на небольшой глубине активно нажимайте на кнопки в течение 2-3 минут - убедитесь, что из бокса не идут пузырьки воздуха
- После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.
- После погружения в соленую (морскую) воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде на 5-10 минут, чтобы не образовались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.
- Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей
- Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном
- Не погружайтесь с пустым боксом глубже 30 метров: его может раздавить давлением воды
- Не прыгайте в воду вместе с боксом с большой высоты (не более 2 метров)
Характеристики
- Материалы: пластик, стекло
- Размеры: 85 х 87 х 48 мм
- Вес: 100 г
- Максимальная глубина погружения: 60 м
- Совместимость: только для Insta360 GO 3 и GO 3S
Комплектация
- Подводный бокс
- 6 абсорбирующих влагу вкладышей
- Адаптер с гребешкового крепления типа GoPro на гнездо 1/4"
- Винт для фиксации на рукоятке / моноподе
- Ремешок на руку
- Чехол