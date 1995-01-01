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Подводный бокс Insta360 GO 3 / GO 3S Dive Case

  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
  • GO 3 / GO 3S Dive Case
Код товара:УТ-00079596
Артикул:@ CINSBATQ

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Подводный бокс для камер Insta360 GO 3 и GO 3S со стеклянным передним портом, который обеспечивает четкое и резкое изображение с высоким уровнем детализации. Кейс позволяет погружаться с камерой на глубину до 60 метров, а несколько кнопок дают возможность управлять функциями камеры под водой.

Важно:

  • Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки (2 шт.)
  • Перед закрытием бокса убедитесь, что уплотнитель по всему периметру чист от песка и грязи
  • Погружайтесь плавно, на небольшой глубине активно нажимайте на кнопки в течение 2-3 минут - убедитесь, что из бокса не идут пузырьки воздуха
  • После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.
  • После погружения в соленую (морскую) воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде на 5-10 минут, чтобы не образовались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.
  • Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей
  • Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном
  • Не погружайтесь с пустым боксом глубже 30 метров: его может раздавить давлением воды
  • Не прыгайте в воду вместе с боксом с большой высоты (не более 2 метров)

Характеристики

  • Материалы: пластик, стекло
  • Размеры: 85 х 87 х 48 мм
  • Вес: 100 г
  • Максимальная глубина погружения: 60 м
  • Совместимость: только для Insta360 GO 3 и GO 3S

Комплектация

  • Подводный бокс
  • 6 абсорбирующих влагу вкладышей
  • Адаптер с гребешкового крепления типа GoPro на гнездо 1/4"
  • Винт для фиксации на рукоятке / моноподе
  • Ремешок на руку
  • Чехол