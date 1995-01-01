Подводный бокс Insta360 GO 3 / GO 3S Dive Case

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Код товара: УТ-00079596 Артикул: @ CINSBATQ Код товара: УТ-00079596 Артикул: @ CINSBATQ Тип аксессуара Подводный бокс Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Подводный бокс Описание Подводный бокс для камер Insta360 GO 3 и GO 3S со стеклянным передним портом, который обеспечивает четкое и резкое изображение с высоким уровнем детализации. Кейс позволяет погружаться с камерой на глубину до 60 метров, а несколько кнопок дают возможность управлять функциями камеры под водой. Важно: Для защиты от запотевания используйте абсорбирующие влагу вставки (2 шт.)

Перед закрытием бокса убедитесь, что уплотнитель по всему периметру чист от песка и грязи

Погружайтесь плавно, на небольшой глубине активно нажимайте на кнопки в течение 2-3 минут - убедитесь, что из бокса не идут пузырьки воздуха

После каждого погружения тщательно промывайте чистой водой бокс, его резиновые уплотнители от песка, соли, других загрязнений.

После погружения в соленую (морскую) воду необходимо замочить бокс (не открывая!) в пресной воде на 5-10 минут, чтобы не образовались соляные отложения. Затем промыть под струей чистой воды и протереть капли мягкой чистой тканью. После этого бокс можно открыть.

Не мойте бокс с мылом, средствами для мытья посуды, спиртосодержащими средствами – это портит состояние уплотнителей

Не оставляйте бокс в жарких условиях (например, в закрытой машине под прямым солнечным светом), не сушите бокс феном

Не погружайтесь с пустым боксом глубже 30 метров: его может раздавить давлением воды

Не прыгайте в воду вместе с боксом с большой высоты (не более 2 метров) Характеристики Материалы: пластик, стекло

Размеры: 85 х 87 х 48 мм

Вес: 100 г

Максимальная глубина погружения: 60 м

Совместимость: только для Insta360 GO 3 и GO 3S Комплектация Подводный бокс

6 абсорбирующих влагу вкладышей

Адаптер с гребешкового крепления типа GoPro на гнездо 1/4"

Винт для фиксации на рукоятке / моноподе

Ремешок на руку

Чехол Видео Наш обзор

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