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Фоторамка INNOVA 215-3558 10x15 см деревянная МДФ

Код товара:УТ-00090305
Артикул:215-3558 10x15

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Оформлена в спокойном минималистичном стиле, который подходит для разных интерьеров. Широкий темно-коричневый багет (2.8 см) выполнен из МДФ (древесноволокнистой плиты). Задник сделан из оргалита, он прижимается 4 металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрена ножка, позволяющая поставить рамку на стол или книжную полку: как вертикально, так и горизонтально. Также есть 2 крепления для подвешивания на крючок (в любой ориентации).