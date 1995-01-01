Рамка для фотографий формата 10х15 см. Оформлена в спокойном минималистичном стиле, который подходит для разных интерьеров. Широкий темно-коричневый багет (2.8 см) выполнен из МДФ (древесноволокнистой плиты). Задник сделан из оргалита, он прижимается 4 металлическими язычками («стрелами»). В этой серии используется гибкое небьющееся стекло из ПВХ, перед установкой фотографии рекомендуется протереть его с обеих сторон влажной тканью. Предусмотрена ножка, позволяющая поставить рамку на стол или книжную полку: как вертикально, так и горизонтально. Также есть 2 крепления для подвешивания на крючок (в любой ориентации).