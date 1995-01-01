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Фотопленка Ilford XP2 Super 400, 120 формат

  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
  • XP2 Super 400, 120 формат
Код товара:00000001439
Артикул:1839649

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ILFORD XP2 Super - монохромная пленка с высокой светочувствительностью ISO 400. Мелкозернистая, выдает высококонтрастные изображения и имеет очень широкий интервал экспозиции, поэтому рекомендуется для съемки со сложным, неравномерным освещением. Проявляется по процессу C41. Допускается как пере-, так и недоэкспонирование пленки в диапазоне EI 800/30 - EI 50/18. При недоэкспонировании, EI 800/30, происходит небольшая потеря качества изображения. При переэкспонировании, наоборот, зернистость уменьшается - особенность хромогенной пленки. Пуш-процессинг не рекомендуется.

Ролик 120 формата.