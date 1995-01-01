Фотопленка Ilford PAN F PLUS 50 представляет собой высококачественную черно-белую пленку, предназначенную для использования в формате 120. Это продукт от известного производителя ILFORD, который зарекомендовал себя на рынке как надежный и качественный бренд.

Одной из ключевых особенностей данной пленки является ее низкая светочувствительность, равная ISO 50. Это делает ее самой низкочувствительной из черно-белых пленок ILFORD. Благодаря этому, вы можете получить четкие и яркие изображения даже при слабом освещении.

Еще одним преимуществом пленки Ilford PAN F PLUS 50 является ее широкий тональный диапазон. Это позволяет передавать мельчайшие детали и текстуру объектов на ваших фотографиях.

Также стоит отметить, что пленка имеет 12 кадров, что делает ее удобной для использования в различных ситуациях.

Процесс проявки пленки осуществляется с использованием раствора Д-76, что гарантирует высокое качество конечного результата.

В целом, фотопленка Ilford PAN F PLUS 50 - это надежный и качественный продукт, который станет отличным выбором для тех, кто ценит качественные фотографии.