ILFORD Multigrade RC Deluxe – пятое поколение фотобумаги с переменным контрастом от Ilford. Основным отличием от Multigrade IV RC Deluxe является тональность: у MG IV и основа, и изображение были нейтральными с небольшим сдвигом в холодные тона. У новой MG RC Deluxe основа полностью нейтральная, а изображение – нейтрально-теплое. Также повышена максимальная плотность, что обеспечивает отпечаткам большую глубину и более широкий тональный диапазон. Обратите внимание, что новая бумага более светочувствительна и время проявки проявки следует сократить согласно инструкции.

ILFORD Multigrade RC Deluxe – бумага с нейтральной тональной передачей. Для получения более теплых или более холодных оттенков рекомендуем использовать бумагу Multigrade RC Cooltone и Multigrade RC Warmtone.

Multigrade означает переменную контрастность бумаги, от 00 до 5 с шагом 1/2 ступени, всего 14 уровней в зависимости от используемых светофильтров.

Форма выпуска: картонная упаковка, по 10 / 25 / 50 / 100 листов.

Форматы: от 8.9х12.7 см (3.5х5") до 50.8х61 см (20х24").

Поверхность: глянцевая (цифра в коде – «1»), атласная («25») или перламутровая («44»)

Варианты плотности: 190 г/м2 (последняя буква в коде – «M») или 250 г/м2 («К»)

Безопасное освещение: можно использовать стандартные лампы безопасного света для ч/б бумаги. Дистанция от лампы до бумаги: не менее 1.2 м. Длительность нахождения бумаги под прямым светом лампы: не более 4 минут.

Рекомендации по обработке:

Для экспонирования желательно использовать фирменные фильтры MULTIGRADE, которые выпускаются в вариантах от 00 до 5 с шагом 1/2 ступени, чем меньше число, тем меньше контрастность изображения. Между экспонированием и проявкой должно пройти не более 24 часов.

Производитель советует использовать следующие проявители: Ilford Multigrade (1 или 1.5 мин. в зависимости от концентрации), Bromophen или PQ Universal (2 минуты). Останавливающий раствор: Ilford Ilfostop (10 секунд). Фиксаж: Ilford Rapid Fixer или Ilford Hypam (30 секунд). Все операции производятся при комнатной температуре реактивов (20° С). Промывка в свежей проточной воде 2 минуты. Для более быстрого и равномерного высыхания можно перед вывешиванием поместить бумагу в ванночку с Ilford Ilfotol. При обычной комнатной температуре отпечаток должен высохнуть в течение 10-20 минут. Не следует передерживать бумагу в ванночке с закрепителем или усиливать его концентрацию – это не улучшает сохранность изображения, а только затрудняет промывку.

Продление жизни отпечатков: использование селенового тонера продлевает жизнь отпечаткам, т.к. защищает их от воздействия кислорода, содержащегося в воздухе. Рекомендуется использовать именно селеновый тонер, т.к. он почти не оказывает влияния на цвет изображения, но допускается использование и других методов защиты, включая сульфидные тонеры, стабилизаторы на серебряной основе и ламинирующую пленку.