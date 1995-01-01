Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 36 кадров
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Характеристики
Описание
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400: высокое качество и удобство использования
Черно-белая пленка высокой светочувствительности (ISO 400).
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 обеспечивает высокое качество изображения благодаря своей светочувствительности ISO 400. Это позволяет получать четкие и контрастные фотографии даже при слабом освещении.
Мелкое зерно и средний контраст.
Благодаря мелкому зерну и среднему контрасту, фотографии, сделанные на этой пленке, выглядят профессионально и привлекательно.
Подходит для съемки движения и пуш-процессинга.
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 отлично подходит для съемки движения, а также в качестве универсальной пленки. Вы можете использовать ее для создания разнообразных фотографий, начиная от портретов и заканчивая пейзажами.
Простота использования и хранения.
Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 поставляется в удобной кассете 35-мм формата с 36 кадрами. Процесс проявки осуществляется с использованием проявителя ILFORD MICROPHEN.
Выбирая фотопленку Ilford HP5 PLUS 400, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.