Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400: высокое качество и удобство использования

Черно-белая пленка высокой светочувствительности (ISO 400).

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 обеспечивает высокое качество изображения благодаря своей светочувствительности ISO 400. Это позволяет получать четкие и контрастные фотографии даже при слабом освещении.

Мелкое зерно и средний контраст.

Благодаря мелкому зерну и среднему контрасту, фотографии, сделанные на этой пленке, выглядят профессионально и привлекательно.

Подходит для съемки движения и пуш-процессинга.

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 отлично подходит для съемки движения, а также в качестве универсальной пленки. Вы можете использовать ее для создания разнообразных фотографий, начиная от портретов и заканчивая пейзажами.

Простота использования и хранения.

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 поставляется в удобной кассете 35-мм формата с 36 кадрами. Процесс проявки осуществляется с использованием проявителя ILFORD MICROPHEN.

Выбирая фотопленку Ilford HP5 PLUS 400, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят ваши воспоминания на долгие годы.