Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 36 кадров
Код товара : 00000010257
Артикул : 1574577
1 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
400
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Черно-белая пленка высокой светочувствительности, ISO 400. Хорошо подходит для съемки движения, а также в качестве универсальной пленки. Обладает высоким разрешением, зерно мелкое, контраст средний. Хорошо подходит для пуш-процессинга (вплоть до ISO 3200) при использовании проявителя ILFORD MICROPHEN.
Кассета 35-мм формата, 36 кадров.