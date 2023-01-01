Черно-белая пленка высокой светочувствительности, ISO 400. Хорошо подходит для съемки движения, а также в качестве универсальной пленки. Обладает высоким разрешением, зерно мелкое, контраст средний. Хорошо подходит для пуш-процессинга (вплоть до ISO 3200) при использовании проявителя ILFORD MICROPHEN.