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Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400, 120 формат

  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
  • HP5 PLUS 400, 120 формат
Код товара:00000001445
Артикул:1629017

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 в 120 формате - это высококачественная черно-белая пленка с высокой светочувствительностью ISO 400. Она отлично подходит для съемки движения и является универсальной пленкой, которую можно использовать в различных условиях.

Благодаря мелкому зерну и среднему контрасту, пленка обеспечивает высокое разрешение и четкость изображения.

Процесс проявки пленки Ilford HP5 PLUS 400 осуществляется с использованием проявителя ILFORD MICROPHEN, который позволяет пуш-процессинг до ISO 3200. Это дает возможность получить более яркие и насыщенные цвета, а также улучшить детализацию изображения.

Формат пленки 120 (широкая) обеспечивает большую площадь для съемки, что позволяет запечатлеть больше деталей и пространства.

Вес пленки составляет 150 г, что делает ее удобной для транспортировки и хранения.

Фотопленка Ilford HP5 PLUS 400 - это отличный выбор для тех, кто ценит качество и детализацию изображения.