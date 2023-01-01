Фотопленка Ilford DELTA 400, 36 кадров
Код товара : 00000001449
Артикул : 1748192
1 890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
400
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
DELTA 400 совмещает высокую чувствительность и хорошую резкость, сохраняет мелкие детали и широкий тональный диапазон. Позволяет снимать быстрое движение или использовать большую глубину резкости. Кассета 35-мм формата, 36 кадров, черно-белая пленка.