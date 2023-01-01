DELTA 400 совмещает высокую чувствительность и хорошую резкость, сохраняет мелкие детали и широкий тональный диапазон. Позволяет снимать быстрое движение или использовать большую глубину резкости. Кассета 35-мм формата, 36 кадров, черно-белая пленка.