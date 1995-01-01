Фотопленка Ilford DELTA 400: высокое качество и детализация.



Ilford DELTA 400 – это негативная черно-белая фотопленка, предназначенная для 35-мм формата. Она обеспечивает высокую чувствительность и хорошую резкость, сохраняя при этом мелкие детали и широкий тональный диапазон.

Благодаря высокой светочувствительности ISO 400, вы сможете запечатлеть быстрое движение или использовать большую глубину резкости.

Фотопленка Ilford DELTA 400 поставляется в кассете на 36 кадров. Это позволяет вам делать больше снимков за одну пленку, что особенно удобно при съемке в путешествиях или на отдыхе.

Процесс проявки пленки – Д-76, что гарантирует высокое качество и детализацию ваших снимков.

Вес пленки составляет всего 40 грамм, что делает ее удобной для переноски и хранения.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 400, вы получаете высококачественные снимки, которые сохранят все детали и оттенки ваших воспоминаний.