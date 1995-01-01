Фотопленка Ilford DELTA 400 – это высококачественная негативная черно-белая пленка, предназначенная для использования в 120 формате.

Одной из ключевых особенностей фотопленки Ilford DELTA 400 является ее высокая светочувствительность (ISO 400). Это позволяет получать четкие и яркие изображения даже при слабом освещении, что особенно актуально при съемке в условиях недостаточного освещения или при быстром движении объекта.

Фотопленка Ilford DELTA 400 также отличается хорошей резкостью и сохранением мелких деталей. Это позволяет получать изображения с широким тональным диапазоном, что делает их более реалистичными и живыми.

Формат пленки 120 (широкая) обеспечивает большую гибкость при съемке, позволяя использовать большую глубину резкости и экспериментировать с композицией кадра.

Процесс проявки пленки – Д-76, что гарантирует высокое качество конечного изображения.

В одной упаковке фотопленки Ilford DELTA 400 содержится 12 кадров, что позволяет снимать достаточно продолжительные серии фотографий без необходимости часто менять пленку.

Вес фотопленки составляет всего 40 грамм, что делает ее удобной для переноски и хранения.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 400, вы получаете высококачественное и надежное решение для съемки, которое позволит вам запечатлеть самые яркие и эмоциональные моменты вашей жизни.