Высокочувствительная черно-белая пленка для съемки быстрого движения, спорта, ночной фотосъемки, и т.п. Помиммо высокой чувствительности пленка отличается хорошей передачей деталей в светлых областях, а также малозаметной зернистостью. Светочувствительность по EI (экспозиционному индексу) составляет 3200/36, по ISO - 1000/31° (1000ASA, 31DIN). Пленка может экспонироваться в пределах EI 400/27 - 6400/39, а при необходимости - вплоть до EI 25000/45.

Рекомендованные проявители для ручной проявки: ILFORD ILFOTEC DD-X (наилучшее качество), ILFORD MICROPHEN (при EI 1600 - 6400), PERCEPTOL (при EI 400 - 800) и ILFORD ID-11.

Рекомендованный фиксаж: ILFORD RAPID FIXER, ILFORD HYPAM и ILFORD ILFOFIX II.

Для промывки можно использовать проточную воду или раствор ILFORD ILFOSTOP (последнее рекомендуется при проявке большого количества пленок, т.к. продлевает жизнь раствору фиксажа).