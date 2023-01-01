Фотопленка Ilford DELTA 100, 36 кадров
Код товара : 00000001447
Артикул : 1780624
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
100
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
Черно-белая пленка средней чувствительности, ISO 100, может применяться в диапазоне ISO 50-200. Кассета 35 мм, 36 кадров с DX-кодом.
Delta 100 относится к линейке Professional – самых высококачественных пленок Ilford. Панхроматическая черно-белая пленка с очень мелким зерном, широким тональным диапазоном и высокой разрешающей способностью. Выполнена по технологии с плоскими кристаллами. Идеально подходит для черно-белой художественной фотографии. Эту фотопленку отличает хорошая проработка мелких деталей и замечательная передача полутонов как в светлых, так и в темных областях. Допускает экспонирование от ISO 50 до ISO 200.