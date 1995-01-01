Черно-белая пленка средней чувствительности. Кассета 135 формата, 36 кадров, с DX-кодом.

Delta 100 относится к линейке фотопленок Professional. Их особенностью является технология эмульсии Core-Shell с новой структурой кристаллов серебра, которая более эффективно захватывает свет. Это обеспечивает более плавный тональный диапазон, меньший размер зерна и большую резкость изображения. При этом пленки линейки Delta Professional очень требовательны к точному соблюдению всех рекомендаций по проявке (свежесть фотохимии, время обработки, температура растворов).

Превосходно справляясь с детализированными сценами благодаря исключительно мелкому зерну, Delta 100 является идеальным выбором для многих задач и жанров. Демонстрируя выдающееся качество при чувствительности ISO 100/21°, Delta 100 также обеспечивает потрясающие результаты при экспонировании в диапазоне от ISO от 50 до 200.

DELTA 100 может обрабатываться в широком диапазоне различных проявителей с использованием спиральных бачков, глубоких бачков и автоматических проявочных машин.

Рекомендации по выбору проявителя:

Лучшее качество изображения в целом: Ilfotec DD-X или ID-11 (стандартная концентрация)

Мельчайшее зерно (EI 100): Ilfotec DD-X или Perceptol (1+1)

Мельчайшее зерно (EI 50): Ilfotec DD-X или Perceptol (стандартная концентрация)

Максимальная резкость: Ilfotec HC (1+31) или ID-11 (1+3)

Максимальная светочувствительность (EI 200): Ilfotec DD-X или Microphen

Экономичность: Ilfotec LC29 (1+29), ID-11 (1+3) или Microphen (1+3)

Пополняемость раствора: Ilfotec DD-X или ID-11 (стандартная концентрация)

Таблица с временем проявки находится в файле Инструкция.

Хранение: в сухом прохладном месте (10-20° С). Допускается хранение в холодильниках и морозильных камерах, но перед съемкой пленке необходимо дать несколько часов для нагрева до комнатной температуры. Проявленные негативы лучше всего хранить в сухом прохладном месте (10-20° С), в темноте.