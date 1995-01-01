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Фотопленка Ilford DELTA 100, 120 формат

  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
  • DELTA 100, 120 формат
Код товара:00000001448
Артикул:1743399

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Ilford DELTA 100 представляет собой черно-белую пленку средней чувствительности, которая может быть использована с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200.

Одной из особенностей данной пленки является ее мелкозернистость и высочайшая разрешающая способность. Это позволяет передавать самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью, что делает ваши фотографии более реалистичными и детализированными.

Формат пленки - тип 120 (широкая), что обеспечивает большую площадь для съемки и позволяет запечатлеть больше деталей.

Светочувствительность ISO составляет 100, что позволяет получать качественные фотографии при различных условиях освещения.

Процесс проявки пленки - Д-76, что гарантирует высокое качество и стабильность результатов.

В одной упаковке содержится 12 кадров, что позволяет использовать пленку для съемки различных сюжетов и объектов.

Выбирая фотопленку Ilford DELTA 100, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят все детали и нюансы ваших моментов.