Фотопленка Ilford DELTA 100, 120 формат
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Характеристики
Описание
Фотопленка Ilford DELTA 100 представляет собой черно-белую пленку средней чувствительности, которая может быть использована с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200.
Одной из особенностей данной пленки является ее мелкозернистость и высочайшая разрешающая способность. Это позволяет передавать самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью, что делает ваши фотографии более реалистичными и детализированными.
Формат пленки - тип 120 (широкая), что обеспечивает большую площадь для съемки и позволяет запечатлеть больше деталей.
Светочувствительность ISO составляет 100, что позволяет получать качественные фотографии при различных условиях освещения.
Процесс проявки пленки - Д-76, что гарантирует высокое качество и стабильность результатов.
В одной упаковке содержится 12 кадров, что позволяет использовать пленку для съемки различных сюжетов и объектов.
Выбирая фотопленку Ilford DELTA 100, вы получаете высококачественные фотографии, которые сохранят все детали и нюансы ваших моментов.