Черно-белая пленка средней чувствительности. Может применяться с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200. Одна из самых мелкозернистых пленок с высочайшей разрешающей способностью, передает самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью. Ролик 120 формата, ISO 100, число кадров зависит от формата камеры.