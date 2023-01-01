Фотопленка Ilford DELTA 100, 120 формат
Код товара : 00000001448
Артикул : 1743399
1 690 ₽
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
100
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
120
Количество кадров
Описание
Черно-белая пленка средней чувствительности. Может применяться с недо- и переэкспонированием в диапазоне ISO 50-200. Одна из самых мелкозернистых пленок с высочайшей разрешающей способностью, передает самые мелкие детали снимка с максимальной четкостью. Ролик 120 формата, ISO 100, число кадров зависит от формата камеры.