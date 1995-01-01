H&Y Ultimate HD Protection Filter для Leica Q3 43 – светофильтр, выпущенный специально для камеры Leica. Его особенностью является то, что весь профиль оправы покрыт резьбой, поэтому при установке на камеру он практически целиком утапливается в резьбовое крепление. Оправа выполнена из латуни, что исключает закисание фильтра, его всегда можно снять, не прилагая больших усилий. Двустороннее многослойное просветляющее покрытие обеспечивает светопропускание на уровне 99.95%, коэффициент отражения составляет всего 0.1% – вероятность появления бликов сведена к абсолютному минимуму.

Фильтр поглощает ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать неприятную фиолетово-синюю дымку на отдаленных объектах при съемке в солнечный день (эффект лучше всего заметен при съемке на открытых пространствах: в горах, на морских побережьях и так далее). Кроме того, фильтр обеспечивает надежную защиту передней линзы объектива от случайных повреждений (царапин, сколов). Его покрытие обладает гидро- и олеофобными свойствами, поэтому капли воды быстро сбегают с поверхности, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения легко удаляются обычной тканевой салфеткой.

Фильтр поставляется в экологичной перерабатываемой упаковке.