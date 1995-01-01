H&Y Ultimate HD Protection Filter – ультимативный защитный фильтр для вашего объектива. Фильтр выполнен из немецкого кронового стекла Schott B270, знаменитого своей исключительной оптической прозрачностью и стабильной светопропускаемостью в широком диапазоне длин волн, от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения, что исключает цветовой сдвиг изображения. Новейшее просветляющее покрытие обеспечивает светопропускаемость на уровне 99.95% с коэффициентом отражения 0.1% – вероятность появления бликов и ореолов сведена к абсолютному минимуму.

Фильтр предотвращает физические повреждения передней линзы (царапины, сколы), упрощает чистку оптики, а также устраняет вероятность просачивания воды внутрь корпуса через стыки крепления. Кроме того, фильтр поглощает ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать неприятную фиолетово-синюю дымку на отдаленных объектах при съемке в солнечный день (эффект лучше всего заметен при съемке на открытых пространствах: в горах, на морских побережьях и так далее).

H&Y Ultimate HD Protection Filter выполнен в черненой алюминиевой оправе, толщина которой (за исключением резьбы) составляет всего 3.25 мм, поэтому исключается виньетирование (затемнение по краям кадра) даже при установке на сверхширокоугольную оптику. Профиль оправы покрыт мелкой насечкой для лучшего сцепления с поверхностью при установке или снятии с объектива. Верхние слои просветляющего покрытия обладают гидрофобными и олеофобными свойствами: капли воды или масла быстро сбегают с поверхности, не оставляя за собой следов, очень легко удаляются отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения.