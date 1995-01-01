H&Y RevoRing Mark II – уникальная система с изменяемым диаметром резьбы, позволяющая быстро переставлять фильтры с одного объектива на другой. Система работает по принципу диафрагмы: лепестки сходятся и расходятся, сужая и расширяя диаметр крепления. Для установки фильтра на объектив вам просто нужно раскрыть крепление до тех пор, пока лепестки не упрутся в резьбу объектива, затем закрутить фильтр по резьбе (как обычно) и затянуть крепление отдельным фиксатором. Передняя часть фильтра является магнитной, поэтому вы можете использовать магнитные крышки и другие аксессуары семейства H&Y RevoRing Mark II.

H&Y RevoRing Mark II – это комбинированный светофильтр, включающий фильтр переменной оптической плотности (VND) и поляризационный фильтр (CPL). Вы можете пользоваться этими эффектами по отдельности или одновременно.

ND фильтры используются в ситуациях, когда необходимо увеличить выдержку, не изменяя другие параметры экспозиции. В видео это позволяет сделать движения в кадре более плавными, «кинематографичными», а в фото – размыть объекты, чтобы показать движение (течение ручья, струи фонтана, уличный трафик) или разгладить водную поверхность (убирает мелкую рябь и даже большие волны, в зависимости от степени эффекта).

ND фильтры переменной плотности в основном используются в видеопроизводстве – они позволяют точно и быстро настраивать экспозицию под меняющиеся условия освещения. Фильтр RevoRing Mark II работает в очень широком диапазоне, от ND3 до ND1000, но нужно сделать 2 оговорки: во-первых, переход от ND32 (5 ступеней) до ND1000 (10 ступеней) происходит гораздо резче, чем переходы от 1.5 до 5 ступеней. Как вы можете видеть, расстояние от отметки 5 до отметки Max на оправе достаточно небольшое. Второе: чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем меньше крестообразное виньетирование, на широкоугольной и стандартной оптике не следует переходить за границу 5 ступеней, если вы не хотите получить неравномерную освещенность кадра. ND1000 хорошо работает только с длиннофокусными объективами (от 100 мм и выше).

Поляризационный фильтр блокирует поляризованный свет, создающий нежелательные блики. С ним удобно снимать сквозь окна, витрины, водную поверхность (на мелководье), также устраняются микроблики от листвы, мокрого асфальта и так далее. Поляризационный фильтр делает цвета более насыщенными, повышает контраст, улучшает проработку неба и зелени.

Внимание: при комбинированном использовании сначала настройте степень затемнения (ND эффект), затем степень поляризации. Если начать вращать ND кольцо во вторую очередь, поляризационный эффект пропадет, его придется настраивать заново. Оба кольца обладают своими рукоятками-фиксаторами, за которые их удобно вращать и фиксировать (резьбовой замок), чтобы случайно не сбить настройки.

22 слоя просветляющего покрытия гарантируют полное отсутствие переотражений, которые могут вызывать нежелательные блики и ореолы. Верхние слои обладают гидрофобными и олеофобными свойствами: капли воды или масла сбегают с поверхности под собственным весом, не оставляя за собой «хвостов», а отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения легко устраняются обычной мягкой салфеткой. Кроме того, есть антистатический эффект: заряженные частички пыли не приклеиваются к стеклу, легко сдуваются с него бесконтактным способом.

В комплект входит фильтр и чехол-ракушка на молнии. Магнитную переднюю крышку можно приобрести отдельно.