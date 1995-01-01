H&Y Nova series ND3-32+CPL – это светофильтр популярного в последнее время формата «циркулярный поляризационный фильтр + фильтр переменной оптической плотности». Вы сначала регулируете степень затемнения, а потом поляризацию, что позволяет усилить контраст, насыщенность цвета и убрать нежелательные блики от неметаллических поверхностей.

Фильтры серии Nova имеют ряд интересных особенностей: это резьбовые фильтры, по передняя часть их оправы магнитная, что позволяет использовать магнитную крышку (в комплекте) и магнитные светофильтры H&Y серии Evo. Обратите внимание: передняя часть оправы выполнена на размер больше (например: 55 - 58, 67 - 72), чтобы вы могли поставить дополнительный фильтр без виньетирования. К примеру, можно поставить дополнительный ND фильтр фиксированной, если требуется ограничить светопропускаемость еще сильнее, или поставить Mist фильтр, чтобы получить эффект легкой дымки, гало вокруг источников света. Внимание: фильтр не имеет резьбы спереди, поверх него можно установить только магнитные фильтры H&Y серии EVO (на размер больше!).

ND фильтры используются в ситуациях, когда необходимо увеличить выдержку, не изменяя другие параметры экспозиции. В видео это позволяет сделать движения в кадре более плавными, «кинематографичными», а в фото – размыть объекты, чтобы показать движение (течение ручья, струи фонтана, уличный трафик) или разгладить водную поверхность (убирает мелкую рябь и даже большие волны, в зависимости от степени эффекта).

H&Y Nova series ND3-32+CPL фильтр ограничивает светопропускание в диапазоне от 1.5 до 5 ступеней экспозиции, что дает возможность оператору быстро реагировать на меняющееся освещение (переход с открытого пространства в тень, выход из помещения на улицу и так далее). При этом производитель обещает отсутствие цветового сдвига и эффекта крестообразного виньетирования, свойственного недорогим Vario ND фильтрам.

Поляризационный фильтр блокирует поляризованный свет, создающий нежелательные блики. С ним удобно снимать сквозь окна, витрины, водную поверхность (на мелководье), также устраняются микроблики от листвы, мокрого асфальта и так далее. Поляризационный фильтр делает цвета более насыщенными, повышает контраст, улучшает проработку неба.

H&Y Nova series ND3-32+CPL выполнен в комплексной оправе с 2 рукоятками. Ручка с 3 медными полосками отвечает за ND, ступени отмечены прямо на оправе, что удобно. Ручка с резьбовой фиксацией регулирует поляризационный эффект: медленно вращайте оправу, пока не добьетесь желаемого результата, а затем зафиксируйте ее положение, закрутив рукоятку. Важно: сначала отрегулируйте затемнение, потом поляризацию, иначе CPL эффект пропадет.

28 слоев просветляющего покрытия гарантируют полное отсутствие переотражений, которые могут вызывать нежелательные блики и ореолы. Верхние слои обладают гидрофобными и олеофобными свойствами: капли воды или масла сбегают с поверхности под собственным весом, не оставляя за собой «хвостов», а отпечатки пальцев и другие жировые загрязнения легко устраняются обычной мягкой салфеткой. Кроме того, имеется антистатический эффект: заряженные частички пыли не приклеиваются к стеклу, легко сдуваются с него бесконтактным способом.

В комплект входит фильтр и магнитная передняя крышка.