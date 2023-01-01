Описание

Фильтры HOYA серии UX II получили водоотталкивающее покрытие HMC-WR, обеспечивающее защиту от отпечатков пальцев и водяных брызг. Покрытие HMC-WR обеспечивает угол контакта воды со стеклом более 100 градусов, то есть капли воды не образуют на поверхности фильтра пленку, а собираются в крупные шарики и быстро скатываются при малейшем наклоне стекла. Покрытие нанесено в 10 слоев с каждой стороны фильтра: помимо защитных свойств оно обеспечивает отличную светопропускаемость на уровне 99% – это предотвращает появление бликов, двоения и тому подобных артефактов.

Тонкая оправа светофильтров HOYA UX UV II изготовлена из алюминия и обеспечивает отсутствие виньетирования при использовании на широкоугольных объективах.

Ультрафиолетовые фильтры бесцветны и в основном работают в качестве защиты передней линзы объектива от царапин, сколов, потертостей. Они также отсекают ближнюю часть ультрафиолетового диапазона (UV-A), тем самым устраняется эффект дымки, который может наблюдаться на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (наиболее заметна в морских и горных регионах).