Светофильтр Hoya UX II UV 55mm
Код товара : УТ-00056689
Артикул : 0024066070029
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Описание
Фильтр HOYA UX UV получил водоотталкивающее покрытие HMC-WR, обеспечивающее защиту от отпечатков пальцев и водяных брызг. Покрытие HMC-WR обеспечивает угол контакта жидкости со стеклом более 100 градусов, что считается отличным соотношением цены и характеристик.
Тонкая оправа изготовлена из алюминия и обеспечивает отсутствие виньетирования при использовании на широкоугольных объективах.
Новое покрытие HMC-WR разработано на основании зарекомендовавшего себя покрытия HOYA HMC - Hoya Multi anti-reflection Coating. Оно нанесено в количестве 10 слоев на каждую из сторон.
Благодаря глубокой переработке технологии и двум дополнительным водоотталкивающим слоям WR с каждой стороны, инженерам HOYA удалось достигнуть улучшения характеристик просветления светофильтра.