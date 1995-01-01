Фильтр HOYA UX UV получил водоотталкивающее покрытие HMC-WR, обеспечивающее защиту от отпечатков пальцев и водяных брызг. Покрытие HMC-WR обеспечивает угол контакта жидкости со стеклом более 100 градусов, что считается отличным соотношением цены и характеристик.

Тонкая оправа изготовлена из алюминия и обеспечивает отсутствие виньетирования при использовании на широкоугольных объективах.

Новое покрытие HMC-WR разработано на основании зарекомендовавшего себя покрытия HOYA HMC - Hoya Multi anti-reflection Coating. Оно нанесено в количестве 10 слоев на каждую из сторон.

Благодаря глубокой переработке технологии и двум дополнительным водоотталкивающим слоям WR с каждой стороны, инженерам HOYA удалось достигнуть улучшения характеристик просветления светофильтра.